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Kaynak: Haber Merkezi

Amedspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Galatasaray altyapısından yetişen Ali Turap Bülbül'ü renklerine bağladı. Transfer, kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamayla duyuruldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Amedspor'dan yapılan açıklamaya göre Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmada satın alma opsiyonunun Amedspor'da olduğu belirtildi.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

25 Ocak 2005'te Düzce'de dünyaya gelen Ali Turap Bülbül, futbola Galatasaray altyapısında başladı. Sağ bek mevkisinde görev yapan genç futbolcu, savunmanın solunda ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

ÜMRANİYESPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray A Takımı formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıkan Ali Turap Bülbül, son iki sezonunu kiralık olarak Ümraniyespor'da geçirdi. Genç oyuncu, İstanbul ekibinde 46 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydetti.

Yeni sezonda Amedspor forması giyecek olan Ali Turap Bülbül'ün, düzenli forma şansı bularak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor.