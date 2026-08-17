Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem AKOM tarih verdi: İstanbul'a doğru yola çıktı

AKOM tarih verdi: İstanbul'a doğru yola çıktı

İstanbul’da sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. AKOM, Afrika ve Basra kaynaklı iki sıcak hava dalgasının etkisiyle kentte 7-10 gün boyunca kavurucu sıcakların etkili olacağını duyurdu.

Dilem Taştan Dilem Taştan
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AKOM tarih verdi: İstanbul'a doğru yola çıktı - Resim: 1

​İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları önümüzdeki günlerde etkili olacak kavurucu sıcaklara karşı uyardı.

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AKOM verilerine göre İstanbul, hem Afrika hem de Basra kökenli iki ayrı sıcak hava dalgasının eş zamanlı etkisi altına giriyor.

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Yurdun geneline yayılması beklenen bu sistem nedeniyle önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca bölgede aşırı sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.

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PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, haftanın ilk günlerinde kademeli olarak artan sıcaklıklar Perşembe günü (20 Ağustos) zirve noktasına ulaşacak.

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​18 Ağustos Salı: Açık / Min: 21°C - Max: 31°C

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​19 Ağustos Çarşamba: Açık / Min: 22°C - Max: 33°C

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​20 Ağustos Perşembe (Zirve Noktası): Açık / Min: 24°C - Max: 35°C (İl genelinde hissedilen ve yer yer

ölçülen sıcaklığın 34-36°C bandına çıkması öngörülüyor).

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POYRAZ SERİNLETMEYE YETMEYEBİLİR

Rüzgarın poyrazdan aralıklarla sert (30 km/s) esmesi gündüz saatlerinde nem birikimini bir miktar dağıtsa da, özellikle Perşembe günü termometrelerin 35-36°C'yi görmesiyle birlikte rüzgarın serinletici etkisi yetersiz kalabilir.

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​22 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu ve Açık / Min: 22°C - Max: 32°C

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​23 Ağustos Pazar: Az Bulutlu ve Açık / Min: 23°C - Max: 34°C

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​ÇİFTE SICAK

Hem Afrika’nın çöl sıcakları hem de Basra’nın Basra Körfezi üzerinden taşıdığı nemli/kuru sıcak hava kütlesi birleşiyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek ciddi bir "ısı dalgası" (heatwave) riski doğuruyor.

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​YAĞIŞ YOK, KURAKLIK RİSKİNE DİKKAT

Haftalık raporda tüm günler için "Yağış Beklenmiyor" uyarısı yer alıyor.

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Yüksek sıcaklık ve sıfır yağış, barajlardaki buharlaşma oranını artıracağı gibi, özellikle ormanlık alanlarda yangın riskini en üst seviyeye çıkarıyor.

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​HANGİ SAATLERE DİKKAT EDİLMELİ?
Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı 11:00 - 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunmamaları hayati önem taşıyor.

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