İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayımladığı hava tahmin raporuyla İstanbulluları önümüzdeki günlerde etkili olacak kavurucu sıcaklara karşı uyardı.
AKOM tarih verdi: İstanbul'a doğru yola çıktı
İstanbul’da sıcaklıklar yeniden yükselişe geçiyor. AKOM, Afrika ve Basra kaynaklı iki sıcak hava dalgasının etkisiyle kentte 7-10 gün boyunca kavurucu sıcakların etkili olacağını duyurdu.Dilem Taştan
AKOM verilerine göre İstanbul, hem Afrika hem de Basra kökenli iki ayrı sıcak hava dalgasının eş zamanlı etkisi altına giriyor.
Yurdun geneline yayılması beklenen bu sistem nedeniyle önümüzdeki 7 ila 10 gün boyunca bölgede aşırı sıcak ve güneşli bir hava hakim olacak.
PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT
AKOM’un haftalık tahmin raporuna göre, haftanın ilk günlerinde kademeli olarak artan sıcaklıklar Perşembe günü (20 Ağustos) zirve noktasına ulaşacak.
18 Ağustos Salı: Açık / Min: 21°C - Max: 31°C
19 Ağustos Çarşamba: Açık / Min: 22°C - Max: 33°C
20 Ağustos Perşembe (Zirve Noktası): Açık / Min: 24°C - Max: 35°C (İl genelinde hissedilen ve yer yer
ölçülen sıcaklığın 34-36°C bandına çıkması öngörülüyor).
POYRAZ SERİNLETMEYE YETMEYEBİLİR
Rüzgarın poyrazdan aralıklarla sert (30 km/s) esmesi gündüz saatlerinde nem birikimini bir miktar dağıtsa da, özellikle Perşembe günü termometrelerin 35-36°C'yi görmesiyle birlikte rüzgarın serinletici etkisi yetersiz kalabilir.
22 Ağustos Cumartesi: Az Bulutlu ve Açık / Min: 22°C - Max: 32°C
23 Ağustos Pazar: Az Bulutlu ve Açık / Min: 23°C - Max: 34°C
ÇİFTE SICAK
Hem Afrika’nın çöl sıcakları hem de Basra’nın Basra Körfezi üzerinden taşıdığı nemli/kuru sıcak hava kütlesi birleşiyor. Bu durum, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek ciddi bir "ısı dalgası" (heatwave) riski doğuruyor.
YAĞIŞ YOK, KURAKLIK RİSKİNE DİKKAT
Haftalık raporda tüm günler için "Yağış Beklenmiyor" uyarısı yer alıyor.
Yüksek sıcaklık ve sıfır yağış, barajlardaki buharlaşma oranını artıracağı gibi, özellikle ormanlık alanlarda yangın riskini en üst seviyeye çıkarıyor.
HANGİ SAATLERE DİKKAT EDİLMELİ?
Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaştığı 11:00 - 16:00 saatleri arasında doğrudan güneş altında bulunmamaları hayati önem taşıyor.