Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi

Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi

Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan adi fasulye (Phaseolus vulgaris), Almanya'daki Wandsbek Botanik Bahçesi tarafından düzenlenen geleneksel oylamanın 21.sinde 2026 yılının zehirli bitkisi seçildi.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 1

Uzmanlar, kararın amacının korku yaymak olmadığını; popülerleşen çiğ beslenme trendleri ve hatalı pişirme yöntemlerine karşı toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirtti.

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 2

Doğru Pişmezse Kan Dolaşım Dengesini Bozuyor

Fasulyenin yapısında, bitkiyi doğal zararlılara karşı koruyan "fazin" isimli bir lektin proteini yer alıyor.

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 3

Isıl işlem görmediğinde aktif kalan bu toksin, vücuda girdiğinde alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) birbirine yapışarak kümelenmesine neden oluyor ve kan dolaşım dengesini bozabiliyor.

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 4

Çiğ veya yeterince pişmemiş fasulye tüketimi sindirim sisteminde ciddi tahribata yol açabiliyor. Vücuda fazin toksini alınması durumunda şu belirtiler görülebiliyor:

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 5

Mide bulantısı ve şiddetli kusma

Ağır bağırsak ve sindirim rahatsızlıkları

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 6

Çocuklarda Tehlike

5-6 adet çiğ fasulye tüketildiğinde dahi ciddi zehirlenme reaksiyonları gelişebiliyor,

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 7

Pişirme Isısı Toksini Etkisiz Kılıyor

Fazin maddesi yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Uzmanların dikkat çektiği kritik pişirme detayları ise şöyle:

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 8

En Az 100 Derece

Fasulyenin en az 100 derece sıcaklıkta, su içerisinde yeterli süre kaynatılması gerekiyor.

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 9

Protein Yapısı Parçalanıyor

Yüksek ısıda kaynatılan fasulyedeki fazin proteini tamamen parçalanarak zararsız hale geliyor.

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Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi - Resim: 10

Salata Ve Yemek Uyarısı

Salatalara eklenecek ya da yemeklerde kullanılacak fasulyelerin kesinlikle tamamen pişirilmiş olması gerektiği vurgulanıyor.

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