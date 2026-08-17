Uzmanlar, kararın amacının korku yaymak olmadığını; popülerleşen çiğ beslenme trendleri ve hatalı pişirme yöntemlerine karşı toplumu bilinçlendirmek olduğunu belirtti.
Türklerin sofrasından eksik olmuyor: 2026'nın en zehirli bitkisi seçildi
Türk ve dünya mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan adi fasulye (Phaseolus vulgaris), Almanya'daki Wandsbek Botanik Bahçesi tarafından düzenlenen geleneksel oylamanın 21.sinde 2026 yılının zehirli bitkisi seçildi.Cemile Kurel
Doğru Pişmezse Kan Dolaşım Dengesini Bozuyor
Fasulyenin yapısında, bitkiyi doğal zararlılara karşı koruyan "fazin" isimli bir lektin proteini yer alıyor.
Isıl işlem görmediğinde aktif kalan bu toksin, vücuda girdiğinde alyuvarların (kırmızı kan hücrelerinin) birbirine yapışarak kümelenmesine neden oluyor ve kan dolaşım dengesini bozabiliyor.
Çiğ veya yeterince pişmemiş fasulye tüketimi sindirim sisteminde ciddi tahribata yol açabiliyor. Vücuda fazin toksini alınması durumunda şu belirtiler görülebiliyor:
Mide bulantısı ve şiddetli kusma
Ağır bağırsak ve sindirim rahatsızlıkları
Çocuklarda Tehlike
5-6 adet çiğ fasulye tüketildiğinde dahi ciddi zehirlenme reaksiyonları gelişebiliyor,
Pişirme Isısı Toksini Etkisiz Kılıyor
Fazin maddesi yüksek sıcaklığa karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Uzmanların dikkat çektiği kritik pişirme detayları ise şöyle:
En Az 100 Derece
Fasulyenin en az 100 derece sıcaklıkta, su içerisinde yeterli süre kaynatılması gerekiyor.
Protein Yapısı Parçalanıyor
Yüksek ısıda kaynatılan fasulyedeki fazin proteini tamamen parçalanarak zararsız hale geliyor.
Salata Ve Yemek Uyarısı
Salatalara eklenecek ya da yemeklerde kullanılacak fasulyelerin kesinlikle tamamen pişirilmiş olması gerektiği vurgulanıyor.