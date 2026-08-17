Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Como'da kiralık olarak forma giydikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Brezilyalı savunmacı Diego Carlos'un takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SONRASI PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Son dönemde yaptığı disiplinsiz hareketleriyle gündeme gelen Diego Carlos'un Gençlerbirliği maçından sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf sarı lacivertli camiada büyük tepki topladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olurken Carlos, elinde şampanya kadehiyle gülümsediği pozu sosyal medyasında paylaştı.

Bunun üzerine Fenerbahçeli taraftarlardan 33 yaşındaki tecrübeli stopere yoğun tepki geldi.

Diego Carlos kariyerini başka bir kulüpte sürdürmek isterken Fenerbahçe istediği seviyede bir bonservis geliri elde etmeden yıldız oyuncunun ayrılığına izin vermeyi düşünmüyor.

'FENERBAHÇE İLE SAVAŞA GİRDİ'

Konuyla ilgili Kafa Sports Youtube kanalında konuşan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, "Hikayesi terbiyesizlikten başka bir şey değil. Sen ekmek yediğin yere şampanya patlatıyorsun. Bu profesyonellik değil. Böyle bir profesyonellik yok. Aziz başkanı tanımamış daha. Tanıyan varsa söylesinler ona; 'Senin daha önce çalıştığın başkan profillerinden çok başka bir başkan var şu an Fenerbahçe'de.' diye. Diego Carlos Como ile anlaştı. 'Bonservisimi verin gideyim' diye bekliyor. Fenerbahçe ile restleşmeye, savaşa girdi." ifadelerini kullandı.