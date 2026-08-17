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Olaylı geçen Menderes başkanvekilliği seçimleri sonrası Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. Başkan vekilliği seçimlerinin tamamlanmasının ardından CHP'li üyeler AK Partili üyeleri tebrik edip tokalaşırken, Erdoğan da belediye başkan vekili seçilen Asuman Şen'i tebrik etti.

MENDERES CHP'Yİ SEÇTİ AMA...

2024 Yerel seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı için halkın tercihi %46 oyla CHP'nin adayı olmuştu. AK Parti'nin adayı Sinan AKgündüz ise %41,7 oy almıştı. Seçmen iradesi bir kez daha Meclis çoğunluğuyla muhalefetten AK Parti'ye geçmiş oldu.

ERDOĞAN ZAFER KUTLAR GİBİ ARADI

Menderes Belediyesinde başkan vekilliği görevine seçilen Asuman Şen’e Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’dan tebrik telefonu geldi.

Erdoğan, Şen’i telefonla arayarak yeni görevinde başarılar dilerken; Menderes’te gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini vurguladı.