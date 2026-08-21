Galatasaray’ın gündeminde yer alan İsmaila Sarr için Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, sarı-kırmızılıları üzecek açıklamalarda bulundu.

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Teknik direktör Sage oyuncusunun geleceği hakkında net ifadeler kullandı. Oyuncunun kadrodaki öneminden bahseden teknik patron, “Sarr kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu oynayabilecek. Onu kadromuzda tutacağız” diyerek Galatasaray’a kapıyı kapattı.

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Galatasaray’ın beklediği haber geldi: İngiliz ekibi Ismaila Sarr transferi için açıklama yaptı - Resim : 3GALATASARAYA’A GELMEYE SICAK

Senegalli oyuncunun transfere yeşil ışık yaktığı öğrenilmişti. Kulübü Cyrstal Palace’ın bonservis beklentisini 60 milyon Euro’dan aşağı çekmeye çalışan Galatasaray, teknik direktör Pierre Sage’ye takıldı.

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Galatasaray’ın beklediği haber geldi: İngiliz ekibi Ismaila Sarr transferi için açıklama yaptı - Resim : 5GEÇEN SEZON YILDIZLAŞTI

Senegalli kanat, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp 21 kez gol sevinci yaşayarak yıldızını parlattı. Cyrstal Palace’ın şampiyon olduğu UEFA Konferans Ligi’nde 13 maçta 9 gol atan Sarr, takımının şampiyonluğunda önemli pay sahibi oldu. Ayrıca taraftarların oylamasıyla kulüpte yılın en iyi oyuncusu seçildi. Senegalli oyuncunun sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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