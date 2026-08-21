Emekli ve memur maaşına düzenleme açıklaması: Bakan Bolat tarih verdi

Milyonlarca vatandaş kira, fatura ve temel gıda kıskacında hayatta kalma mücadelesi verirken, Bakan Bolat'ın önümüzdeki yıldan itibaren bütçede rahatlama olacağını belirtip, “Bu 105 milyar dolarlık yük olmasaydı hükümetimiz emekliye, esnafa, çiftçiye, işçiye, memura, gençlere ve kadınlara daha büyük imkanları verebilirdi. Deprem bölgesindeki 13 milyon insanı orada kaderleriyle baş başa asla bırakamazdık. Bunların sonuna geliniyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren bütçede biraz daha rahatlama olacak. İnşallah vatandaşlarımıza yönelik imkanlar daha da artırılacak.” dedi.