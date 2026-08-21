Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı

Bir kovanla başladığı arıcılık serüveninde 450 kovana ulaştığını ifade eden Kuş, "Bir senede 6-7 yaptım ve devam ettirdim. Geçim kaynağımız arıcılık oldu. 450 kovana ulaştık. Bundan sonra da geçimimizi buradan sağlayacağız. Hem zevkli hem hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.