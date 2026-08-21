Bir dönem İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışan Kuş, evlendikten sonra Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'ne yerleşti.
Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı
Yıllar önce tarlada başlayan sıradan bir karşılaşma, 62 yaşındaki Fadime Kuş'un hayatını tamamen değiştirdi.Kaynak: AA
Eşiyle birlikte çiftçilik yapmaya başlayan Kuş'un arıcılık hikayesi, 1996 yılında tarlada çalıştıkları sırada bir kovan arı yakalamalarıyla başladı.
İlk yıl kovan sayısını 6-7'ye yükselten Kuş, yıllar içerisinde üretimini geliştirerek 450 kovana ulaştı.
Arıcılığı ailesinin ana geçim kaynağına dönüştüren Kuş, eşiyle birlikte üretimini sürdürüyor.
"GENÇLERİMİZİ TARIMA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"
Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığa başladığı ilk dönemlerden itibaren üretimini artırmak için çaba gösterdiğini söyledi.
Bir kovanla başladığı arıcılık serüveninde 450 kovana ulaştığını ifade eden Kuş, "Bir senede 6-7 yaptım ve devam ettirdim. Geçim kaynağımız arıcılık oldu. 450 kovana ulaştık. Bundan sonra da geçimimizi buradan sağlayacağız. Hem zevkli hem hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.
Arıcılığın kendisi ve eşi için sosyal güvence oluşturduğunu belirten Kuş, üretim sayesinde aile ekonomisine de katkı sunduklarını dile getirdi.
Kuş, gençlerin tarım ve hayvancılığa daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurguladı.
Üretimin ve emeğin önemine dikkat çeken Kuş, "Emek olmayınca geçim olmuyor. Herkes şimdi masa başı istiyor ama çiftçi olmayınca nasıl geçinilecek? Arpa, buğday üretimi olmayınca neyle geçineceğiz? Biraz gençlerimizi buraya yönlendirmeye çalışıyoruz ama gençler masa başı istiyor." diye konuştu.