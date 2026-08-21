Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı

Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı

Yıllar önce tarlada başlayan sıradan bir karşılaşma, 62 yaşındaki Fadime Kuş'un hayatını tamamen değiştirdi.

Kaynak: AA
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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 1

Bir dönem İstanbul'da konfeksiyon sektöründe çalışan Kuş, evlendikten sonra Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'ne yerleşti.

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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 2

Eşiyle birlikte çiftçilik yapmaya başlayan Kuş'un arıcılık hikayesi, 1996 yılında tarlada çalıştıkları sırada bir kovan arı yakalamalarıyla başladı.

İlk yıl kovan sayısını 6-7'ye yükselten Kuş, yıllar içerisinde üretimini geliştirerek 450 kovana ulaştı.

Arıcılığı ailesinin ana geçim kaynağına dönüştüren Kuş, eşiyle birlikte üretimini sürdürüyor.

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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 3

"GENÇLERİMİZİ TARIMA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıcılığa başladığı ilk dönemlerden itibaren üretimini artırmak için çaba gösterdiğini söyledi.

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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 4

Bir kovanla başladığı arıcılık serüveninde 450 kovana ulaştığını ifade eden Kuş, "Bir senede 6-7 yaptım ve devam ettirdim. Geçim kaynağımız arıcılık oldu. 450 kovana ulaştık. Bundan sonra da geçimimizi buradan sağlayacağız. Hem zevkli hem hayatımızı sürdürüyoruz." dedi.

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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 5

Arıcılığın kendisi ve eşi için sosyal güvence oluşturduğunu belirten Kuş, üretim sayesinde aile ekonomisine de katkı sunduklarını dile getirdi.

Kuş, gençlerin tarım ve hayvancılığa daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini vurguladı.

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Tarladaki tesadüf hayatını değiştirdi: Hem kendisinin hem ailesinin hayatını kurtardı - Resim: 6

Üretimin ve emeğin önemine dikkat çeken Kuş, "Emek olmayınca geçim olmuyor. Herkes şimdi masa başı istiyor ama çiftçi olmayınca nasıl geçinilecek? Arpa, buğday üretimi olmayınca neyle geçineceğiz? Biraz gençlerimizi buraya yönlendirmeye çalışıyoruz ama gençler masa başı istiyor." diye konuştu.

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