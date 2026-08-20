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Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Leipzig forması giyen Conrad Harder’ı kiralamak için girişimlerde bulunan sarı-kırmızılılar beklenmedik bir engelle karşılaştı.

GEÇMİŞTEKİ TRANSFER BAŞ YAKTI

Leipzig iddialara göre yapılan kiralama teklifini “Siz Angelino’yu da satın alma opsiyonuyla kiralayıp opsiyonun devreye girmesine 1 maç kala oynatmadınız” diyerek reddetti.

“BONSERVİSİYLE ALIN”

Leipzig, Harder’ın bonservisiyle satışa açık olduğunu belirterek transfere açık kapı bıraktı. Oyuncunun Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi fakat sarı-kırmızılı yönetim gelen yanıt sonrası diğer alternatiflere yöneldi.