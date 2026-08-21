Trendyol Süper Lig’in 2. Hafta açılış mücadelesinde Erzurumspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

İlk hafta Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Cimbom ve Amedspor’a 3-0 mağlup olan Erzurumspor, ilk 3 puan için sahada.



Kritik karşılaşmanın muhtemel 11'leri, yeni transfer Batrakov'un durumu, maç saati ve yayın bilgileri merak ediliyor. Detayları sizler için haberimizde derledik...

BATRAKOV’UN DURUMU

Aslan’ın yıldız 10 numarası Batrakov dün İstanbul’a geldi. Coşkuyla karşılanan Rus yıldız maçın kamp kadrosunda bildirilmedi. Batrakov’un lisansının yakın zamanda çıkarılacağı aktarıldı. İmza için İstanbul'a gelen Batrakov, takımın Erzurum kafilesine katılmadı. Batrakov'un sonraki haftalarda şans bulması bekleniyor.

ERZURUMSPOR-GALATASARAY İLK 11’LER

ERZURUMSPOR: Orbanic, Orhan, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodriguez, Sefa, Mustafa, Eren.

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

MAÇ BUGÜN HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Erzurumspor - Galatasaray karşılaşması bugün 21:30'da BEIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçı hakem Çağdaş Altay yönetecek.