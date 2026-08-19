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Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY SARR İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle hücum hattında çok fazla seçeneklerinin olmadığını ifade etmesinin ardından sarı kırmızılı yönetim son olarak gündeminde Senegalli yıldız Ismaila Sarr'ı aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Crystal Palace'a resmi teklif yaptı.

CRYSTAL PALACE'IN KİLİT OYUNCUSU

Ismaila Sarr'ın Galatasaray ile görüşmeye sıcak baktığı belirtilse de Crystal Palace'ın transfere onay vermesi gerekiyor.

İngiliz ekibinin Sarr'ı takımın kilit isimlerinden biri olarak gördüğü ve bu nedenle kolay vazgeçmeyeceği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Ismaila Sarr'ın adı transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Sarı-Kırmızılıların resmi teklifle devreye girmesinin ardından gözler Crystal Palace'ın vereceği yanıta çevrildi.

KONFERANS LİGİ'NDE 9 GOLLE KRALLIK YAŞADI

Kariyerinde Metz, Rennes, Watford ve Marsilya formaları giyen Sarr, 2024 yılında Crystal Palace'a transfer oldu.

Senegalli futbolcu, geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ın UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sarr, turnuvada kaydettiği 9 golle gol krallığına ulaştı.

Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcu, hücum hattının farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.