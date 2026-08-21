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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York Eyalet Meclisi’ni senatörlerin toplantı yaptığı sırada bombalamayı hedefleyen DEAŞ bağlantılı kanlı planı engelledi. Terör örgütüne bağlılık yemini eden ve meclis binasında keşif yapan 35 yaşındaki Jessica Bowie, gizli ajanların düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Albany şehrinde yaşayan ve yaklaşık beş yıl önce radikalleştiği belirlenen Jessica Bowie, terör örgütü propaganda içerikleri paylaştığı sosyal medya hesapları üzerinden FBI'ın radarına takıldı. Düzenlenen operasyonla planı adım adım deşifre edilen zanlının, eyalet senatörlerinin içeride bulunduğu esnada bombayı patlatarak yönetimi hedef almayı amaçladığı öğrenildi.

EYALET MECLİSİ'NE YÖNELİK KANLI PLAN

FBI’ın Ortak Terörle Mücadele Görev Gücü ve DEAŞ aracısı kılığına giren gizli ajanlar tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde Bowie’nin tüm adımları izlendi. Evine iki milden daha yakın mesafede bulunan New York Eyalet Meclisi'ni hedef alan zanlı, temmuz ve ağustos ayları arasında binayı en az beş kez ziyaret ederek detaylı fotoğraflar çekti.

Ajanlardan aldığı 200 dolarlık fonla yapı marketten bomba yapım malzemeleri satın alan Bowie, polislerle çatışma ihtimaline karşı ajanlardan tabanca ve mühimmat talep etti. Zanlı, silah teslimatı için buluştuğu sırada kıskıvrak yakalandı.

"BEYAZ SARAY VE TIMES MEYDANI DA HEDEFLERİ ARASINDAYDI"

FBI Albany Saha Ofisi Sorumlusu Craig Tremaroli, zanlının ses kayıtlarında DEAŞ’a bağlılık yemini ettiğini ve saldırı sonrası kaçabilirse ileride Times Meydanı ile Beyaz Saray’ı da hedef almayı planladığını ifade etti. Suç duyurusunda, Trump'ı ve Senatörleri öldürmek istediğini belirten Bowie'nin, asıl ideal hedefinin Beyaz Saray olduğunu ancak oraya sızmanın daha zor olacağını dile getirdiği kaydedildi.

New York Valisi Kathy Hochul da başarılı operasyon nedeniyle FBI ve Eyalet Polisi ekiplerine teşekkür etti. Siyasi şiddet ve kamu binalarına yönelik tehditlerin artması sebebiyle meclis binasındaki güvenlik önlemlerinin halihazırda artırıldığını belirten Hochul, halka yönelik acil bir tehdidin bulunmadığını ve güvenlik birimlerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.