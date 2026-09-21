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Yaz transfer döneminde 5 oyuncuyu bünyesine katan Galatasaray'ın taze transferleri sergiledikleri oyunla eleştirilerin odağı haline geldi. Cimbom, toplamda 78.5 milyon euro harcadığı futbolculardan yalnızca 1 asistlik skora katkı temin edebildi.

Süper Lig’in 6. haftasındaki Trabzonspor dış saha mücadelesinden 4-0’lık farklı mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da taze takviyelerin form durumu sorgulanıyor.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERLERİ SINIFTA KALDI

Yaz döneminde Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu’yu kadrosuna dahil eden Galatasaray, bu isimlerden şu ana dek umduğunu bulabilmiş görünmüyor.

TEK ASİST DENGESİ BATRAKOV’DAN

Galatasaray 5 taze futbolcusu için toplam 78.52 milyon Euro bonservis öderken, söz konusu isimlerden ağları sarsma katkısı elde edemedi. Yalnızca Batrakov’un 1 gollük pasının bulunması gözlerden kaçmadı.

Fransız savunmacı Bitshiabu ise forma şansı dahi bulabilmiş durumda değil.

Rafael Leao: 4 müsabaka, 230 dakika, 0 gol, 0 asist.

Aleksey Batrakov: 5 müsabaka, 230 dakika, 0 gol, 1 asist.

Deniz Gül: 4 müsabaka, 155 dakika, 0 gol, 0 asist.

Lesley Ugochukwu: 5 müsabaka, 62 dakika, 0 gol, 0 asist.

El Chadaille Bitshiabu: Toplam 3 müsabakada yedek kulübesinde yer almasına karşın henüz oyuna giremedi.