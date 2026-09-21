BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçeyi kapsayan geniş çaplı bir planlı elektrik kesintisi programını yeni haftanın ilk günü için ilan etti.
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul Avrupa Yakası’nda haftanın ilk günü 17 ilçeyi kapsayan dev elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektriklerin 9 saate kadar verilemeyeceğini duyurarak vatandaşları mağduriyete karşı uyardı.Kaynak: Haber Merkezi
Şebeke bakım ve altyapı yenileme hamlesi nedeniyle belirlenen mahalle ile sokaklarda enerji akışı kesilecek.
Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda yerleşim yerinde yürütülecek altyapı ve bakım uygulamaları doğrultusunda BEDAŞ, 21 Eylül Pazartesi tarihinde bazı noktalarda elektriklerin 9 saate varan sürelerle kesileceğini duyurdu.
Haftanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintisi takvimi netleşti
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), altyapı, yenileme ve tamirat süreçleri kapsamında 17 ilçedeki farklı mahalle ile sokaklara elektrik verilemeyeceğini beyan etti.
KESİNTİ SÜRESİ 9 SAATİ BULABİLECEK
Yayımlanan çalışma takvimine bakıldığında kesintilerin süresi, sahada yapılacak işlemin türüne ve konumuna göre farklılık gösterecek
Kimi bölgelerde elektriklerin geri gelmesi 9 saati bulabilecek.
Enerji kısıtlaması ilçelerin tamamını aynı anda etkilemeyecek.
Yalnızca planlama dahilindeki mahalle, cadde ve sokaklarda geçici olarak güç temini durdurulacak.
Süreçten olumsuz etkilenmek istemeyen vatandaşların, kesintinin başlama ve bitiş saatleri dahil olmak üzere adres detaylarını BEDAŞ’ın resmi bilgilendirme kanalları üzerinden takip etmeleri öneriliyor.
21 EYLÜL PAZARTESİ ENERJİSİZ KALACAK İLÇELER
21 Eylül Pazartesi günü planlı kesinti uygulanacak bölgeler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu olarak sıralandı.
Söz konusu ilçelerdeki belirli adreslerde altyapı ve bakım süreçlerinin bitirilmesinin ardından abonelere yeniden elektrik sağlanacak.