Yeniçağ Gazetesi
21 Eylül 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Gündem İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa Yakası’nda haftanın ilk günü 17 ilçeyi kapsayan dev elektrik kesintisi uygulanacak. BEDAŞ, bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektriklerin 9 saate kadar verilemeyeceğini duyurarak vatandaşları mağduriyete karşı uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 1

BEDAŞ, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki 17 ilçeyi kapsayan geniş çaplı bir planlı elektrik kesintisi programını yeni haftanın ilk günü için ilan etti.

1 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 2

Şebeke bakım ve altyapı yenileme hamlesi nedeniyle belirlenen mahalle ile sokaklarda enerji akışı kesilecek.

2 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 3

Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda yerleşim yerinde yürütülecek altyapı ve bakım uygulamaları doğrultusunda BEDAŞ, 21 Eylül Pazartesi tarihinde bazı noktalarda elektriklerin 9 saate varan sürelerle kesileceğini duyurdu.

3 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 4

Haftanın başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintisi takvimi netleşti

4 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 5

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), altyapı, yenileme ve tamirat süreçleri kapsamında 17 ilçedeki farklı mahalle ile sokaklara elektrik verilemeyeceğini beyan etti.

5 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 6

KESİNTİ SÜRESİ 9 SAATİ BULABİLECEK

Yayımlanan çalışma takvimine bakıldığında kesintilerin süresi, sahada yapılacak işlemin türüne ve konumuna göre farklılık gösterecek

6 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 7

Kimi bölgelerde elektriklerin geri gelmesi 9 saati bulabilecek.

7 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 8

Enerji kısıtlaması ilçelerin tamamını aynı anda etkilemeyecek.

8 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 9

Yalnızca planlama dahilindeki mahalle, cadde ve sokaklarda geçici olarak güç temini durdurulacak.

9 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 10

Süreçten olumsuz etkilenmek istemeyen vatandaşların, kesintinin başlama ve bitiş saatleri dahil olmak üzere adres detaylarını BEDAŞ’ın resmi bilgilendirme kanalları üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

10 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 11

21 EYLÜL PAZARTESİ ENERJİSİZ KALACAK İLÇELER

21 Eylül Pazartesi günü planlı kesinti uygulanacak bölgeler Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu olarak sıralandı.

11 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 12

Söz konusu ilçelerdeki belirli adreslerde altyapı ve bakım süreçlerinin bitirilmesinin ardından abonelere yeniden elektrik sağlanacak.

12 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 13
13 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 14
14 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 15
15 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 16
16 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 17
17 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 18
18 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 19
19 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 20
20 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 21
21 22
İstanbul'da karanlık saatler: 17 ilçede elektrik kesintisi - Resim: 22
22 22
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro