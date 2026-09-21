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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Özfatura’nın hayatını kaybettiği belirtildi.

BURHAN ÖZFATURA KİMDİR?

8 Haziran 1943’te Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaya gelen Burhan Özfatura, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, İzmir Defterdarlığı ve öğretim görevliliği görevlerini yapan Özfatura, 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi’nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti.

1989’da görevini Yüksel Çakmur’a devreden Özfatura, 1994 yerel seçimlerinde bu kez Doğru Yol Partisi’nden yeniden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi ve 1999’a kadar görevini yürüttü.

Özfatura ayrıca çeşitli gazetelerde de köşe yazarlığı da yaptı.