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Transfer planlamasını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Kaan Ayhan konusunda yeni bir değerlendirme yaptı. Kulüp yönetiminin, deneyimli savunmacının menajeriyle bir araya gelerek geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Yapılan görüşmede, yöneticilerin Kaan Ayhan cephesine, beklentileri karşılayan bir teklif sunulması durumunda transfer sürecinde gerekli kolaylığın sağlanacağını aktardığı ifade edildi.

30 yaşındaki milli futbolcunun da kariyerine ilişkin alternatifleri değerlendirmeye başladığı belirtildi. Kaan Ayhan'ın Süper Lig'den bazı kulüplerle temas halinde olduğu, ayrıca yeniden Almanya'da forma giyme ihtimalini de değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray ile sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararın, önümüzdeki günlerde kulübe ulaşacak resmi tekliflerin ardından netlik kazanması bekleniyor.