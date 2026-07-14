5 bin lira yatırımla kuruluyor 180 bin lira kazandırıyor: Komik maliyetle dev kazanç

YILLIK ORTALAMA NET GELİR: 75.000 TL (Sadece kuru çiçek olarak toptan satışta).

Eğer kendi yağ çıkarma ünitenizi kurar veya fason olarak yağını çıkartırsanız bu gelir dönüm başına yıllık 180.000 TL ile 250.000 TL bandına fırlıyor.

Yatırım/Kazanç Oranı Şampiyonu:Yaban mersini gibi ürünler yüksek gelir getirse de ciddi bir başlangıç sermayesi ister. Tıbbi papatya ise yıllık sadece 5.000 TL harcayarak 75.000 TL ile 180.000 TL arası gelir üretebileceğiniz, yani yatırdığınız parayı katbekat geri alan tek tarım ürünüdür.

KOZMETİK VE İLAÇ SEKTÖRÜ KAPIDA BEKLİYOR

Tıbbi papatya, içerdiği yüksek orandaki "Azulen" (mavi yağ) maddesi sayesinde bebek şampuanlarından yatıştırıcı kremlere, bitki çaylarından mide ilaçlarına kadar yüzlerce üründe kullanılıyor. Türkiye'deki büyük aktarlar, ilaç firmaları ve kozmetik üreticileri, ithal etmek yerine yerli üreticiden sözleşmeli tarım modeliyle bu ürünü daha tarladayken satın alıyor. Yani "ürünü kime satacağım?" derdi neredeyse hiç yaşanmıyor. Düşük bütçeyle risk almadan tarıma adım atmak isteyenler için Tıbbi Papatya, şu an Türkiye'deki en mantıklı ve en zahmetsiz çıkış kapısı olarak görünüyor.