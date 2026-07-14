Yüksek gübre fiyatları, mazot maliyetleri ve kuraklık geleneksel tarım yapan üreticinin belini bükerken, Türkiye'de akıllı girişimciler yönünü bambaşka bir noktaya çevirdi.
5 bin lira yatırımla kuruluyor 180 bin lira kazandırıyor: Komik maliyetle dev kazanç
Anadolu’nun kıraç topraklarını yeşil darphaneye dönüştüren tıbbi papatya, dönüm başına sadece beş bin liralık tohum yatırımıyla başlayıp, ilaç ve kozmetik sektörünün yoğun talebi sayesinde yüz seksen bin liraya varan yıllık net kazanç kapısı aralıyor. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Yol kenarlarında kendiliğinden büyüyen sıradan papatyaların çok özel bir türü olan "Tıbbi Papatya", ilaç, çay ve kozmetik sanayisinin en değerli hammaddelerinden biri haline geldi.
Üstelik bu işe girmek için binlerce liralık bütçelere, pahalı fidanlara veya karmaşık sulama sistemlerine hiç gerek yok.
Tıbbi papatya, Türkiye’nin en az maliyetli ama birim başına en çok kazandıran tarım ürünü olarak tahta oturdu.
NE SULAMA İSTİYOR NE ÖZEL TOPRAK
Tıbbi papatyanın en büyük gücü, dayanıklılığı. Kıraç, verimsiz, taşlık ve diğer tarım ürünlerinin asla yetişmediği atıl arazilerde bile zahmetsizce büyüyebiliyor.
Tohum Maliyeti Komik Düzeyde: 1 dönüm arazi için sadece 500 gram ile 1 kg arasında tohum yeterli oluyor. Tohumun dönüm başına maliyeti ise sadece 2.000 - 3.000 TL arasında değişiyor.
Bakım Masrafı Sıfır: Bitki doğası gereği yabani otlarla mücadele edebiliyor. Gübreleme istemiyor, kışın yağan yağmurlar gelişimine yetiyor (ekstra sulama maliyeti yok).
1 DÖNÜMDEN KOMİK MALİYETLE DEV KAZANÇ
Tıbbi papatya tarımında hasat, papatyanın sadece baş kısımlarının (çiçeklerinin) toplanmasıyla yapılıyor. Toplanan çiçekler gölgede kurutularak satılıyor.
1 dönümlük bir arazinin gelir-gider dengesi şu şekildedir: Toplam Kurulum Maliyeti (Tohum + Toprak Sürümü): Maksimum 5.000 TL
Dönüm Başı Kuru Çiçek Verimi: Ortalama 250 - 300 kilogram (Yaş olarak toplanan 1 ton papatyadan yaklaşık 250 kg kuru çiçek elde edilir).
Kuru Tıbbi Papatya Kg Satış Fiyatı (2026): Kalitesine ve yağ oranına göre toptan 200 TL ile 300 TL (Perakende veya bitki çayı markalarına direkt satışta bu fiyat 450 TL'yi buluyor).
Papatya Yağı Mucizesi: Eğer imkanınız varsa ve papatyayı distilasyon (damıtma) yöntemiyle yağa dönüştürürseniz, tıbbi papatya yağının litresi 10.000 TL'nin üzerinde alıcı buluyor.
YILLIK ORTALAMA NET GELİR: 75.000 TL (Sadece kuru çiçek olarak toptan satışta).
Eğer kendi yağ çıkarma ünitenizi kurar veya fason olarak yağını çıkartırsanız bu gelir dönüm başına yıllık 180.000 TL ile 250.000 TL bandına fırlıyor.
Yatırım/Kazanç Oranı Şampiyonu:Yaban mersini gibi ürünler yüksek gelir getirse de ciddi bir başlangıç sermayesi ister. Tıbbi papatya ise yıllık sadece 5.000 TL harcayarak 75.000 TL ile 180.000 TL arası gelir üretebileceğiniz, yani yatırdığınız parayı katbekat geri alan tek tarım ürünüdür.
KOZMETİK VE İLAÇ SEKTÖRÜ KAPIDA BEKLİYOR
Tıbbi papatya, içerdiği yüksek orandaki "Azulen" (mavi yağ) maddesi sayesinde bebek şampuanlarından yatıştırıcı kremlere, bitki çaylarından mide ilaçlarına kadar yüzlerce üründe kullanılıyor. Türkiye'deki büyük aktarlar, ilaç firmaları ve kozmetik üreticileri, ithal etmek yerine yerli üreticiden sözleşmeli tarım modeliyle bu ürünü daha tarladayken satın alıyor. Yani "ürünü kime satacağım?" derdi neredeyse hiç yaşanmıyor. Düşük bütçeyle risk almadan tarıma adım atmak isteyenler için Tıbbi Papatya, şu an Türkiye'deki en mantıklı ve en zahmetsiz çıkış kapısı olarak görünüyor.