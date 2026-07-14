Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var

ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var

ATM'lere giden binlerce kişi "limit aşımı" sürpriziyle karşı karşıya geliyor. İstediği parayı çekemeyen binlerce kişi bu sorundan kurtulamasının sadece bir yolu var.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 1

Şubelerde sıra beklemek yerine nakit işlemlerini ATM'lerden halletmek pek çok kişi için büyük bir kolaylık. Ancak, acil durumlarda yüklü nakit çekmek isteyen binlerce vatandaş, bankaların uyguladığı günlük para çekme limitleri nedeniyle beklemedikleri bir "limit aşımı" sürpriziyle karşılaşıyor.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 2

Hesabınızda fazlasıyla bakiye bulunsa dahi, bankaların güvenlik ve nakit yönetimi politikaları gereği belirlenen bu sınırları aşmak çoğu zaman mümkün olmuyor.

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ATM işlemlerinde mağduriyet yaşamamak adına dikkat çeken bazı uygulamalar şunlar:

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 4

QR kod veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılan kartsız nakit çekim işlemlerinde, fiziksel kart kullanılan işlemlere göre çok daha düşük limitler uygulanıyor.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 5

ATM'ler genellikle günlük limitin üzerindeki talepleri doğrudan reddediyor. Ancak bazı bankalar bu işlemlere izin verse de karşılığında ek komisyon talep edebiliyor.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 6

Araç alım-satımı veya acil yüklü ödemeler gibi yüksek nakit gerektiren durumlarda yalnızca ATM'ye güvenmek planlarınızı aksatabilir.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 7

Günlük ATM limitini aşan bir nakit ihtiyacınız varsa, zaman kaybetmeden doğrudan banka şubesine başvurmanız gerekiyor.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 8

Banka veznelerinde yapılacak standart kimlik doğrulaması ve güvenlik kontrollerinin ardından, hesabınızdaki yüksek tutarlı bakiyeyi tek seferde ve sorunsuz bir şekilde çekebilirsiniz.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 9

Uzmanlar, özellikle yüklü nakit işlemlerine hazırlanan vatandaşları işlem öncesinde bankalarının güncel ATM para çekme limitlerini ve olası limit üstü komisyon kesintilerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

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ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var - Resim: 10
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