ATM’ye giden binlerce kişi bu uyarıyla karşılaşıyor: Tek çözüm yolu var

Şubelerde sıra beklemek yerine nakit işlemlerini ATM'lerden halletmek pek çok kişi için büyük bir kolaylık. Ancak, acil durumlarda yüklü nakit çekmek isteyen binlerce vatandaş, bankaların uyguladığı günlük para çekme limitleri nedeniyle beklemedikleri bir "limit aşımı" sürpriziyle karşılaşıyor.