Süper Lig’de üst üste elde ettiği şampiyonluklarla tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezonda gözünü hem ligde 5. şampiyonluğa hem de Avrupa’da büyük başarılara dikti.
Galatasaray'da transfer kasırgası: Ugochukwu’dan sonra hedef Brahim Diaz
Yeni sezonun ilk transferini Lesley Ugochukwu ile gerçekleştiren Galatasaray, kadrosuna önemli bir yıldız daha katmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen futbolcu için 20 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtildi.Kaynak: Diğer
Yaz transfer dönemine giren sarı-kırmızılılar, ilk hamlesini gerçekleştirerek Fransız orta saha Lesley Ugochukwu’yu İstanbul’a getirdi.
Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak olan genç yıldızla orta sahasına dinamizm katan Aslan, asıl büyük bombayı ise 10 numara pozisyonu için patlatmaya hazırlanıyor.
Cimbom, Real Madrid forması giyen Faslı dünya yıldızı Brahim Diaz’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İLK ADIM UGOCHUKWU
Teknik Direktör Okan Buruk’un yeni sezondaki ana hedefi; özellikle Avrupa arenasında yüksek tempo, hız ve dayanıklılık gösterebilecek, fiziksel direnci yüksek bir takım yaratmak.
Bu planın ilk parçası olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu, sarı-kırmızılıların orta sahadaki direnç seviyesini yukarı çekecek. Ancak Galatasaray kurmayları, bu hamleyle yetinmeyip hücum hattını elit bir isimle taçlandırmak istiyor.
BRAHİM DİAZ İÇİN 20 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Sarı-kırmızılı yönetim, adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Real Madrid’in 26 yaşındaki yıldızı Brahim Diaz için gözünü kararttı.
İspanyol deviyle sözleşmesinin son yılına giren yetenekli oyun kurucu için Galatasaray’ın kasasından çıkarmaya hazır olduğu rakam tam 20 milyon euro.
Galatasaray'ın bu dev hamlesi, gündemdeki diğer bir isim olan Julio Enciso transferinden tamamen bağımsız olarak yürütülüyor. Yönetim, Diaz transferini bitirerek hücum hattında adeta bir maestroya kavuşmayı hedefliyor.
GÖZLER JOSE MOURİNHO’NUN KARARINDA
Transfer sürecindeki en dikkat çekici detay ise ezeli rakip cephesinde yaşanıyor. Real Madrid’in başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho’nun Brahim Diaz hakkındaki nihai kararı, bu transferin seyrini doğrudan belirleyecek. Galatasaray, Portekizli çalıştırıcının vereceği raporu yakından takip ederek hamlesini resmiyete dökmeyi bekliyor.
BRAHİM DİAZ'IN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ KARNESİ
Real Madrid formasıyla geçtiğimiz sezon istikrarlı bir görüntü çizen 26 yaşındaki Faslı yıldız, toplam 42 maçta görev alarak 1666 dakika sahada kaldı.
Diaz, bu süre zarfında takımına 2 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı.