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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini tamamladıktan sonra milli futbolcu Can Uzun için girişimlerini hızlandırdı.

GALATASARAY ÖNCE CAN UZUN'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sky Sports Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre Galatasaray, Can Uzun cephesiyle bir görüşme daha gerçekleştirirken oyuncuyla kısa süre içinde anlaşma sağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'ın öncelikli hedefinin Can Uzun ile tüm şartlarda anlaşmaya varmak olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun onayını almasının ardından Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

FRANKFURT'UN TALEBİ 60 MİLYON EURO

Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli olarak görülüyor.

Bild'in haberine göre Alman ekibi Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki milli yıldızın transferi için yaklaşık 60 milyon euro talep ediyor.

Galatasaray'ın bu yüksek bonservis beklentisini düşürmek adına farklı formüller üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

GEÇEN SEZON 16 GOLE KATKI SAĞLADI

Geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 28 resmi maça çıkan Can Uzun, 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Genç yıldız, gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.