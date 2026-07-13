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Galatasaray ilk transferine kavuştu. Transferi konusunda her türlü anlaşmaya varılan Lesley Ugochukwu İstanbul'a geldi.

'ÇOK BÜYÜK BİR KULÜBE GELDİM'

Havalimanında kendisini coşkulu bir şekilde karşılayan taraftarları selamlayan Ugochukwu, "Çok gururluyum, çok büyük bir kulübe geldim. Küçükken hep büyük kulüplerde oynama hayali kuruyordum. Çok mutluyum." diyerek duygularını paylaştı.

Fransız orta saha, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeye imza atıp yeni sezon hazırlıklarında takıma katılacak.

UGOCHUKWU KİMDİR?

26 Mart 2004 tarihinde Fransa'da dünyaya gelen Lesley Ugochukwu, futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

1.90 metrelik boyu, fiziksel gücü ve atletik yapısıyla orta sahada savunma yönü güçlü bir profil çizen Ugochukwu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev alabiliyor.

2023 yılında yaklaşık 23 milyon sterlin bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan genç oyuncu, gelişimini sürdürebilmek adına Southampton ve Burnley'de kiralık olarak forma giyerek Premier Lig deneyimi kazandı.

Fransa'nın alt yaş milli takımlarında düzenli olarak görev yapan Ugochukwu, sahip olduğu Nijerya vatandaşlığı sayesinde ilerleyen yıllarda A Milli Takım seviyesinde Fransa veya Nijerya adına forma giyme hakkına da sahip bulunuyor.