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CHP'de Özgür Özel yönetimi, olağanüstü kurultay için bugün sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulundu.

Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, dün yaptığı açıklamada, "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor" demişti

Başvuruya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgi notunda, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinden 833'ünün, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi amacıyla noter onaylı ortak gündemli olağanüstü kurultay talebinde bulunduğu belirtildi.

ÇAĞRI HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Açıklamaya göre, kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026'da Genel Merkez'e teslim edildi. Ancak bu tarihten bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı belirtilen açıklamada, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin olağanüstü kurultayı toplamak üzere "çağrı heyeti" olarak görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

KURULTAYIN TOPLANMASI İSTENDİ

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında da yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığına işaret edilerek, bu iradenin parti yönetimini hukuken bağladığı savunuldu.

Bilgi notunda, açılan davanın "833 kurultay delegesinin kanundan ve CHP Tüzüğü'nden doğan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve partinin en yüksek karar organı olan kurultayın toplanmasını amaçladığı" ifade edildi.

ZEYNEL EMRE: ÇAĞRI HEYETİ YALNIZCA KURULTAYI TOPLAR

CHP Sözcüsü Zeynel Emre de dün yaptığı açıklamada, sulh hukuk mahkemesinin görevlendireceği çağrı heyetinin yetkilerinin sınırlı olduğuna dikkat çekmişti.

Emre, "Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor" ifadelerini kullanmıştı.