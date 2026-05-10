Türkiye Futbol Federasyonuna sezonun ikinci yarısı için bildirilen A takım kadrosunda bulunan 28 oyuncudan Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, kariyerlerinin ilk şampiyonluk sevincini tattı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK İLKAY VE SANE’DE

Galatasaray kadrosunda en fazla lig şampiyonluğu yaşayan isimler, yedişer kupaya ulaşan İlkay Gündoğan ile Leroy Sane oldu.

İlkay Gündoğan, kariyerinde Manchester City ile 5 kez Premier Lig, Borussia Dortmund formasıyla da Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Leroy Sane ise Bayern Münih ile 4, Manchester City ile 2 kez lig kupası kaldırdı.

Bu iki futbolcuyu, üçü Galatasaray’da olmak üzere toplam 5 lig şampiyonluğu bulunan Mauro Icardi takip etti. Arjantinli yıldız, ayrıca Paris Saint-Germain ile Fransa’da iki kez şampiyonluk yaşadı.

Lucas Torreira ise Galatasaray’daki 3 şampiyonluğunun yanında Atletico Madrid ile İspanya’da mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Batuhan Şen dört; Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sacha Boey, Gökdeniz Gürpüz ile Metehan Baltacı ise üçer kez Süper Lig kupası kaldırdı.

Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina, Victor Osimhen, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Arda Ünyay ve Ahmed Kutucu da Galatasaray formasıyla ikinci kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Can Armando Güner’in yanı sıra Noa Lang ile Uğurcan Çakır da sarı-kırmızılı ekipte ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşadı.

Noa Lang’ın Hollanda’da iki farklı takımla toplam 3 lig şampiyonluğu bulunurken, Mario Lemina da Juventus formasıyla Serie A’da iki kez mutlu sona ulaştı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor kaptanı olarak Süper Lig kupası kazanırken, Victor Osimhen Napoli ile İtalya’da, Davinson Sanchez ise Atletico Nacional ile Kolombiya’da şampiyon kadroda yer aldı.

Sacha Boey Bayern Münih ile Almanya’da, Günay Güvenç Beşiktaş ile Türkiye’de, Roland Sallai ise APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde lig kupası kazandı.