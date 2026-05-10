Anasayfa Ekonomi Altın ve dolar durdurulamıyor, güncel Kapalıçarşı gram, yarım, çeyrek fiyatları ne? Petrol ve bitcoin'de son durum

Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki enflasyon sarmalı, döviz ve altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Dolar ve Euro haftayı rekor seviyelerde kapatırken, Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları "ekran rakamlarını" solladı. Yatırımcının gözü kulağı Brent petrol ve Bitcoin’de.

Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve iç piyasadaki enflasyon sarmalı, döviz ve altın fiyatlarını zirveye taşıdı.

Dolar ve Euro haftayı rekor seviyelerde kapatırken, Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları "ekran rakamlarını" solladı. Yatırımcının gözü kulağı Brent petrol ve Bitcoin’deki sert dalgalanmalarda.

İşte 10 Mayıs 2026 Güncel Altın Fiyatları:

Gram Altın

6.895 TL (Satış)

Çeyrek Altın: 11.280 TL

Yarım Altın: 22.525 TL

Tam Altın: 44.878TL
Cumhuriyet (Ata) Altını: 46.013 TL

Dolar ve Euro Ne Kadar?
Döviz kurları, haftayı kapattığı seviyeleri korumaya çalışsa da teknik analizler "fırtına öncesi sessizlik" uyarısı veriyor.

Dolar/TRY: 45,41 TL
Euro/TRY: 53,56 TL

Borsa İstanbul (BIST 100) 15 Bin Puan Sınırında

Haftayı 15.062 puandan kapatan Borsa İstanbul'da yatırımcıların odağı, önümüzdeki hafta açıklanacak olan şirket bilançolarında. Analistler, 15 bin puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni rekorların kapıda olduğunu belirtiyor. Ancak kar satışlarına karşı "stop-loss" (zarar kes) uyarısı yapılmaya devam ediliyor.

Brent Petrol Bugün Ne Kadar?

Brent petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki nükleer müzakerelerde mutabakat zaptı imzalanabileceğine dair haber akışıyla sert düştü.

Brent Petrol: 101,29 Dolar

Bitcoin Durdurulamıyor

Kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin, 2026 yılının en güçlü yükselişlerinden birini gerçekleştiriyor. 80.713 dolar seviyesine kadar tırmanan Bitcoin, hafta sonu işlem hacminde rekor kırıyor.

Bitcoin (BTC): 80.713 Dolar

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen bilgilendirme amaçlıdır.

Kaynak: Ekonomi Servisi
