Denizin 40 metre altında dev buluşma: İki ülke arası mesafe 35 dakikaya düştü

Bugün Londra'dan Paris'e Eurostar treniyle giden yolcular, Manş Tüneli'ndeki yolculuğun sadece 35 dakikasını bu zifiri karanlık tünelde geçiriyor. Ancak bu kısa süre, İngiltere’nin "ada" yalnızlığının bitişini ve Avrupa ana karasına fiziksel olarak bağlanmasını simgeliyor. 16 milyar dolarlık bu dev tünel yatırımı, sadece vagonları değil, iki farklı kültürü ve tarihi de birbirine kenetliyor.