Denizin 40 metre altında dev buluşma: İki ülke arası mesafe 35 dakikaya düştü

200 YILLIK RÜYA, 11 YILLIK ZORLU MÜCADELE
İngiltere ve Fransa arasındaki denizin hırçın suların altında yatan bu dev tünel, sadece bir ulaşım yolu değil, iki asırlık bir özlemin ve 11 yıl süren yoğun bir emeğin ürünü.
Siyasi çekinceler ve teknolojik imkansızlıklar nedeniyle rafa kaldırılan proje, 1988'de ilk kazmanın vurulmasıyla Marmaray'ın Avrupa ile Asya'yı bağlamasına benzer bir misyonla hayata geçti.
3,5 SANTİMETRELİK MUCİZE: YERİN ALTINDA TARİHİ RANDEVU
Projenin en unutulmaz anı, toplam uzunluğu 50,5 kilometre olan Manş Tüneli için her iki kıyıdan kazmaya başlayan İngiliz ve Fransız ekiplerin yerin metrelerce altında buluştuğu gündü.
GPS teknolojisinin henüz bugünkü kadar hassas olmadığı bir dönemde, iki ekip denizin altında sadece 3,5 santimetrelik bir sapmayla birleşti.
Bu matematiksel başarı, dünya tarihinin en hassas mühendislik zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
Manş Tüneli 37,9 kilometresi kesintisiz olarak deniz tabanının altından geçiyor. Bu mesafe, Manş’ı "dünyanın deniz altındaki en uzun tüneli" unvanına taşıyor. Tünel deniz altındaki en uzun hat olarak dünya rekorunu kırdı.
Manş Tüneli aslında sadece iki hattan ibaret değil. Yan yana uzanan ana hatların ortasında, acil durumlar için hayati öneme sahip bir servis tüneli bulunuyor.
Bugün Londra'dan Paris'e Eurostar treniyle giden yolcular, Manş Tüneli'ndeki yolculuğun sadece 35 dakikasını bu zifiri karanlık tünelde geçiriyor. Ancak bu kısa süre, İngiltere’nin "ada" yalnızlığının bitişini ve Avrupa ana karasına fiziksel olarak bağlanmasını simgeliyor. 16 milyar dolarlık bu dev tünel yatırımı, sadece vagonları değil, iki farklı kültürü ve tarihi de birbirine kenetliyor.