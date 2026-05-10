Türk futbol tarihinde 75 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen en pahalı oyuncu olan, yıllık 21 milyon Euro kazancıyla da zirvede yer alan Victor Osimhen, beklentileri karşılayan bir sezon geçirdi.
Osimhen attı, Galatasaray kasasını doldurdu: İşte dudak uçuklatan o rakam
Galatasaray’ın rekor maliyetle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig’de ulaştığı 26. şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri oldu. Nijeryalı yıldız, sergilediği performansla kulübüne sportif ve ekonomik anlamda büyük katkı sağladı. İşte öne çıkan detaylar...
SEZONA DAMGA VURDU
Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonluğun simge isimlerinden biri olan Nijeryalı golcü, bu sezon da performansıyla gündemde kaldı.
Sahadaki mücadeleci görüntüsü ve takım üzerindeki etkisiyle dikkat çeken yıldız futbolcu, yalnızca Galatasaray taraftarının değil, rakip tribünlerin de takdirini topladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÖNE ÇIKTI
Yaşadığı sakatlıklar ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle çok sayıda karşılaşmayı kaçırmasına rağmen hem Süper Lig’de hem Şampiyonlar Ligi’nde etkili bir grafik ortaya koydu.
Victor Osimhen, iki organizasyonda toplam 22 gol atarken 8 asist üreterek 30 gole doğrudan katkı verdi.
Yıldız oyuncu, yaptığı asistlerle kariyerindeki en yüksek pas katkısı sayısına ulaştı.
LİGDE 11 FARKLI TAKIMA KATKI VERDİ
Bu sezon Süper Lig’de mücadele ettiği 17 rakibin 11’ine karşı skor katkısı sağlayan Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı 9 takımın 4’üne de gol veya asist üretmeyi başardı.
İki kulvarda toplam 17 puanın alınmasında doğrudan rol oynayan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’ın Devler Ligi’nde son 16 turuna yükselmesinde de etkili oldu.
Maç başına 0.91 gol katkısı üreten yıldız isim, her 85.5 dakikada bir skor tabelasına etki ederek istikrarlı performansını sürdürdü.
945 MİLYON TL’LİK KATKI
Victor Osimhen’in bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi performansıyla Galatasaray’a toplam 17.6 milyon Euro, yani yaklaşık 945 milyon TL gelir sağladığı belirtildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda ederken Osimhen, organizasyonda en fazla maçın oyuncusu ödülü alan isim oldu.
27 yaşındaki santrfor, iki sezonda toplam 43 puanın kazanılmasına katkı verirken, ligde 31, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 12 puanlık etki oluşturdu.
Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile yaptığı sözleşme 2029 yılına kadar devam ediyor.