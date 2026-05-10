Osimhen attı, Galatasaray kasasını doldurdu: İşte dudak uçuklatan o rakam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda ederken Osimhen, organizasyonda en fazla maçın oyuncusu ödülü alan isim oldu.

27 yaşındaki santrfor, iki sezonda toplam 43 puanın kazanılmasına katkı verirken, ligde 31, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 12 puanlık etki oluşturdu.

Nijeryalı futbolcunun Galatasaray ile yaptığı sözleşme 2029 yılına kadar devam ediyor.