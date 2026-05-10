Yeniçağ Gazetesi
10 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yatırım yapmak isteyen yurttaşlar mevduat faizlerine yöneliyor. Peki 800 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 18.226,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 618.226,85 TL

1 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Odea

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 17.359,83 TL

Vade Sonu Bakiye: 617.359,83 TL

2 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41,25

Net Kazanç: 17.901,37 TL

Vade Sonu Bakiye: 617.901,37 TL

3 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

QNB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 16.794,74 TL

Vade Sonu Bakiye: 616.794,74 TL

4 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 18.186,48 TL

Vade Sonu Bakiye: 618.186,48 TL

5 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 19.168,35 TL

Vade Sonu Bakiye: 619.168,35 TL

6 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 17.251,52 TL

Vade Sonu Bakiye: 617.251,52 TL

7 8
600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Halkbank

Faiz Oranı: %35

Net Kazanç: 15.189,04 TL

Vade Sonu Bakiye: 615.189,04 TL

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro