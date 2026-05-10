600 bin liranın faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

Akbank
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 18.226,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 618.226,85 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 17.359,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 617.359,83 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 17.901,37 TL
Vade Sonu Bakiye: 617.901,37 TL
QNB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 16.794,74 TL
Vade Sonu Bakiye: 616.794,74 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 18.186,48 TL
Vade Sonu Bakiye: 618.186,48 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 19.168,35 TL
Vade Sonu Bakiye: 619.168,35 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 17.251,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 617.251,52 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Net Kazanç: 15.189,04 TL
Vade Sonu Bakiye: 615.189,04 TL