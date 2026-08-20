Galatasaray, Erzurumspor Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk’un kadroda değişikliğe gideceği belirtildi.

Okan Buruk’tan Singo kararı: Erzurumspor FK 11’i netleşiyor - Resim : 1TEK HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in ilk haftasını 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekipte tek hedef galibiyet. Karşılaşma öncesi Okan Buruk’un 11’i netleşiyor.

Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor'a konuk olacakGalatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor'a konuk olacakSpor

Okan Buruk’tan Singo kararı: Erzurumspor FK 11’i netleşiyor - Resim : 3DAVİNSON’A KESİK

Çorum FK maçında kritik bir hata yapıp takımının 2-1 geri düşmesine sebep olan Davinson Sanchez’in yedekler arasında olması bekleniyor. İlk maçta hazır bir görüntü vermeyen Sanchez hazırlık maçlarında da forma giymemişti.

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Okan Buruk’tan Singo kararı: Erzurumspor FK 11’i netleşiyor - Resim : 5Sarı-kırmızılı ekipte kalede Uğurcan olacak. Beklerde Jakobs ve Sallai forma giyecek.

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Okan Buruk’tan Singo kararı: Erzurumspor FK 11’i netleşiyor - Resim : 7TRT Spor’un haberine göre Galatasaray’ın tandemi Abdulkerim ve Singo’dan oluşacak. Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara’nın önünde Yunus Akgün’ün forma giymesi bekleniyor. Hücum üçlüsünü bozmayı düşünmeyen Cimbom’da sağda Barış, solda Sane forvet pozisyonunda ise Osimhen olacak.