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Fenerbahçe'nin Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao'dan vazgeçip transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği iddia edildi.

'LEAO RET YİYEN FENERBAHÇE SARR İLE ANLAŞTI'

İtalyan basınından TuttoMercatoWeb, Leao'nun yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiğini ve sarı lacivertli yönetimin bunun üzerine Crystal Palace forması giyen Senegalli yıldız Ismaila Sarr ile anlaşmaya vardığını aktardı.

Fenerbahçe'nin Ismaila Sarr transferi için UEFA Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace ile anlaşma zemini aradığı belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZON 45 MAÇTA 21 GOL ATTKI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda toplam 45 maça çıkan Ismaila Sarr, 21 gol, 2 asistle oynamıştı.

Crystal Palace ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.