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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray, Sinan Erdem'de Çimsa ÇBK Mersin'i 85-62'lik skorla yendi.

3. periyota kadar hiç bir periyotu önde kapatamayan Galatasaray, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü eline aldı. Kalan sürelerde rakibine farkı azaltması için şans bile vermeyen Galatasaray, korttan 23 puanlık bir farkla galip ayrıldı.

Ligde bir maçı eksik olan sarı-kırmızılı ekip, sezona 2'de 2 yaparak girdi. Mersin temsilcisi ise ligdeki üçüncü maçında ikinci yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da 19 sayı, 9 ribauntla oynayan Awak Kuier ile 17'şer sayı üreten Kamiah Smalls ve Sevgi Uzun, galibiyette başrol oynadı.

ÇBK Mersin'de ise maçın en skoreri olan Beren Burke'nin performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Hakemler: Barış Turgut, Erdoğan Çelebi, Sait Nedim Çelik

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Nelson-Ododa 11, Sevgi Uzun 17, Derin Erdoğan 3, Kuier 19, Elif Bayram 8, Hof 8, Gökşen Fitik 2, Sude Yılmaz, Yaren Düzcü, Şevval Akalan

Çimsa ÇBK Mersin: Leita 12, Thomas 1, Sinem Ataş 2, Burke 24, Diaby 9, Iagupova 14, Esra Ural, Samuelson, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Azra Erçelik

1. Periyot: 21-27

Devre: 36-44

3. Periyot: 64-58

Maç Sonucu: 85-62