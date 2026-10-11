Montella sonrası Milli Takım'ın başına kim geçecek: Biri şimdiden veto edildi

2- ŞENOL GÜNEŞ

Yerli teknik direktör adayları arasında tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş’in de ismi gündeme geliyor. Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüp kariyerinde Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra A Milli Takım ile 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülükle öne çıkıyor. Ancak Güneş’in olası adaylığına ilişkin henüz netleşmiş bir gelişme bulunmuyor.