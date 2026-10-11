Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını resmen duyururken A Milli Takım'da yeni teknik adam arayışı hız kazandı. Federasyonun gündeminde bir çok deneyimli teknik direktör bulunuyor. Listenin sonundaki isme ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sıcak bakmadığı iddia ediliyor. İşte detaylar...
Montella sonrası Milli Takım'ın başına kim geçecek: Biri şimdiden veto edildi
Vincenzo Montella ile yollarını ayıran TFF’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Tanıdık isimlerin bol olduğu bu listede, bir isimin TFF Başkanı tarafından daha arayışın başından veto edildiği öne sürüldü. İçinde yabancı isimlerde bulunduran aday listesi epey dikkat çekici. İşte detaylar…Kaynak: Diğer
1- ARDA TURAN
Yerli teknik direktör adayları arasında Arda Turan’ın ismi ön plana çıkıyor. Shakhtar Donetsk’teki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç çalıştırıcının, adaylar arasında üst sıralarda bulunduğu ifade ediliyor. Ancak kariyerini Avrupa’nın önemli liglerinde sürdürmeyi planladığı belirtilen Turan’ın, şu an için A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmeye sıcak bakmadığı öne sürülüyor.
2- ŞENOL GÜNEŞ
Yerli teknik direktör adayları arasında tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş’in de ismi gündeme geliyor. Son olarak Trabzonspor’u çalıştıran deneyimli teknik adam, kulüp kariyerinde Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra A Milli Takım ile 2002 Dünya Kupası’nda elde ettiği üçüncülükle öne çıkıyor. Ancak Güneş’in olası adaylığına ilişkin henüz netleşmiş bir gelişme bulunmuyor.
3- FATİH TEKKE
Yerli teknik direktör adayları arasında Fatih Tekke’nin de ismi öne çıkıyor. Trabzonspor’daki performansıyla dikkat çeken genç teknik adam, daha önce İstanbulspor ve Alanyaspor gibi takımlarda da görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde yükselişini sürdüren Tekke’nin, A Milli Takım için olası adaylar arasında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise merak konusu.
4- VITOR PEREIRA
Yabancı teknik direktör adayları arasında daha önce Fenerbahçe’yi iki farklı dönemde çalıştıran Vitor Pereira’nın da ismi gündeme gelebilir. Porto ile Portekiz Ligi’nde şampiyonluklar yaşayan Portekizli teknik adam, son olarak Nottingham Forest’ta görev yaptı ve Temmuz 2026’da kulüpten ayrıldı. Avrupa futbolundaki tecrübesiyle öne çıkan Pereira’nın A Milli Takım için olası adaylar arasında yer aldığı söyleniyor.
5- DIDIER DESCAMPS
Yabancı teknik direktör adayları arasında Fransa Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Didier Deschamps’ın da ismi gündeme gelebilir. 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’yı şampiyonluğa taşıyan ve 2022’de final oynatan tecrübeli çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrıldı. Ancak kariyerine milli takım düzeyinde devam edip etmeyeceği ve A Milli Takım için olası adaylar arasında yer alıp almayacağı konusunda henüz netleşmiş bir gelişme bulunmuyor.
6- JULIAN NAGELSMANN
Yabancı teknik direktör adayları arasında Julian Nagelsmann’ın da ismi gündeme gelebilir. Daha önce Bayern Münih ve RB Leipzig gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda Almanya Milli Takımı’nı çeyrek finale taşımıştı. 2026 Dünya Kupası’nın ardından Almanya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılan Nagelsmann, dikkat çeken adaylar konumunda.
7- FATİH TERİM
A Milli Takım teknik direktörlüğü için adı geçen Fatih Terim hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yaklaşık 15 aydır takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adama, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sıcak bakmadığı ileri sürüldü.
İddiaya göre Hacıosmanoğlu’nun bu tutumunun arkasında, Fatih Terim’in 2026 Dünya Kupası sürecinde A Milli Takım’a yönelik yaptığı eleştirel açıklamalar bulunuyor. Tecrübeli teknik adamın söz konusu değerlendirmelerinin, adaylık sürecinde olumsuz bir etken olduğu iddia ediliyor.