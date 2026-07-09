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Ekonomist'te yayımlanan analizde, küresel spor ekonomisinde futbol açık ara en popüler branş olarak öne çıkıyor. 2026 itibarıyla dünya futbol endüstrisinin toplam gelirinin yaklaşık 31,2 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtilirken, bu rakamın 2030’a kadar 34,7 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Ancak futbol kadar kitlesel olmasa da golf turizmi, kişi başı harcama gücüyle dikkat çekiyor. Ortalama bir golf turistinin, futbol seyircisine göre 2 ila 3 kat daha fazla harcama yaptığı ifade ediliyor.

GOLF TURİZMİ YÜKSEK GELİR POTANSİYELİ TAŞIYOR

Golf, yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda yüksek gelirli turistleri çeken önemli bir turizm alanı olarak görülüyor. Avrupa’da yalnızca golf oynamak için seyahat edenlerin sayısının 40,5 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor.

İngiltere, Almanya, İsveç, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yüz binlerce kayıtlı golfçü bulunması, bu pazarın Avrupa’daki büyüklüğünü ortaya koyuyor.

TÜRKİYE’DE GOLFÜN MERKEZİ BELEK OLDU

Türkiye’de golf turizmi özellikle 1990’lı yıllarda beş yıldızlı otel yatırımlarının artmasıyla gelişmeye başladı. Bugün Antalya ve Belek, uluslararası standartlardaki golf sahaları ve lüks konaklama tesisleriyle Türkiye’nin golf merkezi konumunda bulunuyor.

Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre 2026 itibarıyla ülkede 23 aktif golf sahası bulunurken, en büyük pay 16 tesisle Antalya’da yer alıyor.

BELEK 12 AY GOLF İMKANI SUNUYOR

Yılın yaklaşık 320 günü güneşli geçen Belek’te, kış ayları dahil olmak üzere yıl boyunca golf oynanabiliyor. Bölgede çok sayıda beş yıldızlı otel, golf kulübü, SPA & wellness alanları ve lüks konaklama seçenekleri yer alıyor.

Belek ve çevresinde yıllık golf oyunu sayısının yeniden 500 binin üzerine çıktığı tahmin ediliyor.

DÜNYADA MİLYARLARCA EUROLUK PAZAR

Golf turizminde İspanya ve Portekiz gibi ülkeler milyarlarca euroluk gelir elde ederken, Türkiye’nin bu alandaki gelirinin hâlâ 100-150 milyon euro bandında kaldığı belirtiliyor.

Diğer ülkelerde golfün turizm gelirleri içindeki payı yüzde 16’lara kadar çıkarken, Türkiye’de bu oran yüzde 1’in altında seyrediyor.

TÜRKİYE’NİN GOLF GEÇMİŞİ 1895’E UZANIYOR

Türkiye’de golfün geçmişi 1895 yılında kurulan Constantinapole Golf Kulübü’ne kadar gidiyor. Bugünkü adıyla İstanbul Golf Kulübü, Avrupa’nın en eski dördüncü golf kulübü olma özelliğini taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün de İstanbul’da bulunduğu dönemlerde kulübü ziyaret ettiği, burada kahve içtiği ve golf sahasında vuruş denemeleri yaptığı aktarılıyor.

STRATEJİK FIRSAT OLARAK GÖRÜLÜYOR

Türkiye, özellikle Belek sayesinde Avrupa’nın önemli golf destinasyonlarından biri haline gelmiş durumda. Uzmanlara göre golf turizmi, yalnızca ekonomik getirisiyle değil, Türkiye’nin marka değerini artırması ve spor kültürünü yaygınlaştırması açısından da stratejik bir fırsat sunuyor.