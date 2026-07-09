Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede

Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede

Dünya Kupası çeyrek final heyecanı ile UFC’nin dev karşılaşması aynı gece sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Futbol ve dövüş sporlarının yıldız isimleri peş peşe sahne alacak.

Kaynak: Diğer
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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 1

12 Temmuz Pazar gecesi spor tutkunlarını sabaha kadar sürecek dopdolu bir program bekliyor.

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 2

Dünya Kupası çeyrek final mücadelelerinin ardından UFC’nin merakla beklenen dev karşılaşması ekranlara gelecek. İşte gecenin öne çıkan organizasyonları…

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 3

Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final heyecanı

Saat 00.00’da Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 4

Yarı final bileti için iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak.

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 5

Devlerin mücadelesi sahne alıyor

Saat 04.00’te futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Arjantin ile İsviçre yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 6

Gecenin finali UFC’de

Saat 07.00’de ise gözler UFC organizasyonuna çevrilecek. Dövüş sporlarının en çok konuşulan isimlerinden Conor McGregor, Max Holloway karşısında oktagona çıkacak.

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Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede - Resim: 7

Spor dolu gece sabaha kadar sürecek

Dünya Kupası’nın kritik çeyrek final maçları ve UFC’nin dev randevusuyla spor tutkunlarını futbol ve dövüş heyecanının iç içe geçtiği unutulmaz bir gece bekliyor.

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