12 Temmuz Pazar gecesi spor tutkunlarını sabaha kadar sürecek dopdolu bir program bekliyor.
Bu gece ekran başından kalkmak istemeyeceksiniz: Dünya Kupası ve UFC aynı sahnede
Dünya Kupası çeyrek final heyecanı ile UFC’nin dev karşılaşması aynı gece sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Futbol ve dövüş sporlarının yıldız isimleri peş peşe sahne alacak.Kaynak: Diğer
Dünya Kupası çeyrek final mücadelelerinin ardından UFC’nin merakla beklenen dev karşılaşması ekranlara gelecek. İşte gecenin öne çıkan organizasyonları…
Dünya Kupası’nda ilk çeyrek final heyecanı
Saat 00.00’da Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
Yarı final bileti için iki güçlü ekip kozlarını paylaşacak.
Devlerin mücadelesi sahne alıyor
Saat 04.00’te futbolseverlerin merakla beklediği mücadelede Arjantin ile İsviçre yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.
Gecenin finali UFC’de
Saat 07.00’de ise gözler UFC organizasyonuna çevrilecek. Dövüş sporlarının en çok konuşulan isimlerinden Conor McGregor, Max Holloway karşısında oktagona çıkacak.
Spor dolu gece sabaha kadar sürecek
Dünya Kupası’nın kritik çeyrek final maçları ve UFC’nin dev randevusuyla spor tutkunlarını futbol ve dövüş heyecanının iç içe geçtiği unutulmaz bir gece bekliyor.