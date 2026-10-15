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Kaynak: AA

Fransa’da hayat pahalılığı ve yükselen akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren Sarı Yelekliler, 17 Ekim’de ülke genelinde geniş çaplı protestolar düzenlemeye hazırlanıyor.

Eylemlerin başkent Paris başta olmak üzere 1000’den fazla noktada gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sarı Yeleklilerin protesto çağrılarını ve eylem noktalarını duyuran internet sitesinde yer alan bilgilere göre göstericiler, artan yaşam maliyetlerine ve yakıt fiyatlarındaki yükselişe karşı seslerini duyurmayı hedefliyor. Eylemler kapsamında kent merkezlerinin yanı sıra akaryakıt depoları, tren istasyonları, limanlar, köprüler ve önemli kavşaklarda toplanılması öngörülüyor.

100 BİN KİŞİNİN KATILABİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYOR

Yaklaşık bir aydır eğitim şartlarının iyileştirilmesi talebiyle lise ve üniversitelerin önünde gösteriler düzenleyen öğrencilerin de protestolara katılması bekleniyor. Böylece ekonomik sorunlara yönelik tepkilerin, eğitim alanındaki taleplerle birleşerek daha geniş bir toplumsal harekete dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre istihbarat birimleri, Paris dışındaki kentlerde gösterilere 50 bin ila 100 bin kişinin katılabileceğini tahmin ediyor. Lille, Marsilya ve Nantes, yoğun katılım beklenen şehirler arasında gösteriliyor.

Sarı Yelekliler hareketi, 17 Kasım 2018’de akaryakıt zamlarına karşı başlatılan protestolarla ülke gündeminin merkezine yerleşmişti. Zamanla ekonomik sıkıntılara, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna yönelik tepkileri de kapsayan hareket, Fransa genelinde kitlesel gösterilere dönüşmüştü.

Özellikle Paris’te yüz binlerce kişinin katıldığı protestolar, güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle hafızalara kazınmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişi yaralanmış, çok sayıda gösterici el ve göz gibi organlarını kaybetmiş, olaylarda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni eylemlerin kapsamı ve katılım düzeyi, Fransa’daki ekonomik hoşnutsuzluğun toplumsal etkisini yeniden gündeme taşıyabilir.