Paris’te düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde korta çıkan İtalyan tenisçi Sinner, turnuvaya özel davetle katılan Fransız Clement Tabur ile karşılaştı.

İlk grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-0 geçerek turnuvada yoluna devam etti.

SON ŞAMPİYON GAUFF RAHAT TUR ATLADI

Fransa Açık'ta son tek kadınlar şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), vatandaşı Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Avustralyalı Kimberly Birrell'e 6-1, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.