‘Sihirli Annem’ filminin devamı olan ‘Sihirli Annem: Periler Okulu’nun galası, Zorlu PSM’de yapıldı. Gala, filmin oyuncuları ve Manifest grubunun sürpriziyle âdeta bir festivale dönüştü.

Sinema dünyasında heyecan yaratan film ‘Sihirli Annem Periler Okulu’, düzenlenen gala ile görücüye çıktı. Bugün (15 Mayıs) tüm sinema salonlarında vizyona girecek olan film için Zorlu PSM’de düzenlenen gala; pembe halısı, Sihirli Annem evrenini yansıtan dekorları ve çocuklar için hazırlanan sürpriz etkinlikleriyle büyüledi.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği Poll Films imzalı filmin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan ve Gül Onat yer alırken oyuncu kadrosunda Doğa Rutkay Kamal, Bekir Aksoy, Ayşen İnci, Tiraje Başaran, Gamze Karta, Ecrin Su Çoban, Jess Molho, Damla Ersubaşı, Derin Yağcı, Lena Naz Kalaycı ve Abdullah Burak Kaya bulunuyor. Yönetmenliğini Mustafa Kotan, senaryo yazarlığını ise Arzu Yurtseven üstlendi.

Edebiyat ve müzik ‘Zamanda Saklı’

Türk Rock Müziği’nin önde gelen isimlerinden Demir Demirkan, edebiyat ve müziği bir araya getirdiği projesi ‘Zamanda Saklı’ albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği, düzenlemesi ve prodüksiyonun tamamına imza atan Demir Demirkan; gitar, bas gitar ve tuşlu çalgılarda da bizzat yer aldı. Sanatçının geçtiğimiz yıl yayımlanan ve büyük ilgi gören ‘Zamanda Saklı’ adlı kitabıyla aynı adı taşıyan albüm, Demir Demirkan’ın başlattığı 4 kitaplık serinin müzikal bir yansıması niteliği taşıyor. Her bir şarkı, romanın farklı bölümlerinden ilham alarak güçlü bir hikâye akışı kuruyor.

Toplam 10 şarkıdan oluşan albüm, dinleyiciyi zaman, seçimler ve içsel yüzleşmeler üzerinden bir yolculuğa davet ediyor.

Müziğin mirası aynı masada buluştu

Türk müziğinin efsane isimlerinin izinden giden yeni nesil temsilciler, ilk kez aynı masada bir araya geldi. İdo Tatlıses, yapımcılığını da üstlendiği ‘İdo Show’da müzik dünyasının dikkat çeken üç ismi Baran Mengüç, Aydın Kurtoğlu ve Doğukan Manço’yu konuk etti.

Babaları İbrahim Tatlıses, Tarık Mengüç, Cengiz Kurtoğlu ve Barış Manço gibi Türk müziğine damga vurmuş isimlerin mirasını taşıyan 4 sanatçı; ilk kez bu kadar samimi ve derin bir sohbetle izleyici karşısına çıktı. Programda; müzik sektörünün bugünkü dinamikleri, sahne arkasında yaşanan görünmeyen gerçekler ve mirasın yükü olarak tanımlanan psikolojik ve profesyonel sorumluluklar tüm açıklığıyla ele alındı.

Samimi anlatımlar, güçlü hikâyeler ve zaman zaman duygusal anlara sahne olan program, yalnızca müzik dünyasına değil; aynı zamanda isimle gelen sorumluluk kavramına da ışık tutuyor.