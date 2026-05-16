Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında bir kaymakamken, 9 Mayıs 2026 tarihli kararname ile Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Zikrullah Erdoğan, sivil bir bürokrat olmasına rağmen "Tümgeneral" rütbesi kadrosuna denk bir pozisyona getirilmiş oldu.

6 yıllık memuriyet geçmişi olan Zikrullah Erdoğan, Rize Güneysu doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.

***

15 Temmuz sonrası süreçte, 2023 yılı başlarında yapılan düzenlemelerle, savunma bürokrasisinde sivil personel veya asker kökenli olmayan isimler, üst düzey pozisyonlara atanıyor.

Ali Fidan, Nisan 2026'da Emniyet Genel Müdürü olarak atanmış ve bu pozisyona getirilen "ilk sivil orgeneral" olarak kayıtlara geçti. Fidan, daha önce Milli Savunma Bakanlığı'nda Müsteşar olarak görev yapmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nda bazı sivil genel müdürlere "Tümgeneral", genel müdür yardımcılarına ise "Tuğgeneral" rütbesi karşılığı sivil askeri kimlik kartları veriliyor.

Ayrıca üst düzey sivil personele, general düzeyinde özlük hakları sağlanıyor.

***

X’te Akif Kökçe, “Asker olmayanlara paşa unvanı verilmesi yeni değil. Napolyon, atına general unvanı vermiş. Osmanlı’da da asker olmayanlara ‘Paşa’ unvanı verilmesi moda olmuş, bu unvan Türkçe bilmeyen yabancılara bile verilmiş. Paşalık rütbe olmaktan çıkmış, statü ismi haline gelmeye başlamış...” diye bir mesaj geçti.

İşte Osmanlı ordusunu, ordu olmaktan çıkaran ve kısa zaman içinde büyük toprak kayıplarına sebep olan uygulamalardan biri buydu.

Osmanlı Devleti’nin yıkılış döneminde yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere paşa unvanı verilirdi Mısır’ı yönetenlere de paşa denilirdi.

Cumhuriyet döneminde 26 Kasım 1934 tarihli ve 2590 sayılı “Lakap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair Kanun” ile Paşa, Bey, Efendi gibi unvanlar sosyal hayatta ve resmî belgelerde kaldırılmıştır. Ancak yine de generallere paşa denilmektedir.

Sivil generallik ise askeri rütbelerin padişah tarafından dağıtılması gibidir. Çöküş dönemleri zaten kurumsal yozlaşmayla başlar...

Milletvekili eşine

fakirlik ilmühaberi

AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'un eşi Serap Altınsoy’un bizzat açtığı bir tapu davasında, dava konusu arazi büyük olduğu için yüksek miktarda olan dosya harcını ödemekten kaçınmak amacıyla bağlı bulunduğu mahallenin muhtarından fakirlik ilmühaberi alarak mahkemeye sunduğu anlaşıldı.

Hüseyin Altınsoy’un mesleği muhasebecilik ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak görev yapıyor.

***

Fakirlik ilmühaberi ise ikamet edilen yerin mahalle muhtarından alınır. Geliri olmayan veya çok düşük olan kişilerin ihtiyaç sahibi olduğunu kanıtlayan bir belgedir.

Fakirlik belgesi almak için herhangi bir sosyal güvencenizin olmaması, üzerinize kayıtlı taşınmaz taşınır mal varlığının bulunmaması. Hane halkı gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor.

Mirastan mahrum edilen Serap Altunsoy, açtığı davada yüksek miktardaki dosya harcını yatırmakta sorun yaşamış olabilir ama bir milletvekili eşi olarak fakirlik belgesi almak nereden aklına gelmiş olabilir?

Hani eşi en düşük emekli aylığı alan bir kişi olsa, fakirlik belgesi almasına kimse şaşırmazdı. Çünkü milyonlarca emekli 20-25 bin bandında maaş almaktadır. Buna rağmen bugünkü ekonomik şartlarda, emeklilere fakirlik ilmühaberi başvurusu yapma hakkı tanınmıyor.

***

TÜRK-İŞ Araştırması’na göre 2026 yılı Nisan ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gereken “aylık gıda harcaması tutarı” (açlık sınırı) 34 bin liradır. Asgari ücret ise net 28 bin liradır. Fakirlik ilmühaberi almak için hane halkı aylık gelirinin 9 bin 333 lira olması gerekmektedir. Gerçi gıda ile birlikte tüm temel harcamaları içeren yoksulluk sınırı 112 bin liradır ama bu da milletvekili maaşından çok düşüktür. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise yaklaşık 42 bin liradır.

Devletin açık noktalarını aramak ve bulduğunu zannederek fakirlik ilmühaberi almak veya aldırmak, mesleki yozlaşmadan kaynaklanıyor olabilir. Bu da bir kurumsal yozlaşmadır ve çöküş belirtisidir.