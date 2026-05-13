Haftanın dizisi: TRT 1’de ekrana gelen ‘Taşacak Bu Deniz’, reytinglere damga vurmaya devam ediyor. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, 1 puanı aşkın artışla haftanın en yüksek yükselişini gerçekleştiren dizi, 13.82 reytingle zirvedeki yerini korudu.

Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı dizi, oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Çıkmazdaki bir yazarın psikolojik çözülüşü

Haftanın filmi: Murat Çeri’nin hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Gülper Özdemir, Deniz Barut, Altan Erkekli gibi isimlerin olduğu ‘Bir Adam Yaratmak’, toplam 20 bin 927 kişi tarafından izlendi.

Filimetre Medya Yapım imzalı film, yarattığı karakterle kendi zihni arasında sıkışan bir yazarın psikolojik çözülüşünü odağına alıyor.

Goncagül Sunar’dan ‘Bir Zamanlar’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Oyunculuğunun yanı sıra müzik çalışmalarıyla da adından söz ettiren Goncagül Sunar, yeni şarkısı ‘Bir Zamanlar’ı Garaj Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Goncagül Sunar’a, müziği Goncagül Sunar ile Korhan Koray’a ait şarkının düzenlemesi yine Korhan Koray imzası taşıyor. Şarkı; zamanın içinden süzülen, bitmiş ama iz bırakmış ilişkilerin o tanıdık ve hafif buruk hissini taşıyor.

Hacer Özlem Çiçek’ten ‘Vakti Gelenin Yolu’

Haftanın kitabı: Tasavvuf araştırmacısı, yazar ve senarist Hacer Özlem Çiçek’in üçüncü kitabı ‘Vakti Gelenin Yolu’, A7 Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Daha önce yayımlanan ‘Artık Vakti Geldi’ ve ‘Her Bilinç Bir Kâinat’ eserleriyle dikkat çeken Hacer Özlem Çiçek, yeni kitabında okuru manevi bir iç yolculuğa davet ediyor.

Tasavvufi derinlik taşıyan eser, dini yalnızca bilgi ve şekil üzerinden değil; kalbe dokunan yönüyle ele alıyor. Yazarın kişisel tanıklıkları ve yaşanmışlıklarından beslenen kitap, öğretici bir metinden ziyade farkındalık uyandıran bir yürüyüş bilinci sunuyor. Yazar, ‘Vakti Gelenin Yolu’ ile kalbinde arayış taşıyanlara sessiz bir hakikat çağrısı yapıyor.