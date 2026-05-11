Dijital platformlarda 27 Nisan-3 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Unchosen’ liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde, aksiyon filmi ‘Apex’, bir basamak yükselerek zirvenin yeni sahibi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘The Boys’, liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde ise, ‘Ballerina’ zirvedeki yerini korudu. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde platformun Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’li orijinal dizisi ‘Bize Bi’şey Olmaz’ liderliği bırakmadı. Film kategorisindeyse, bugünlerde ikinci filmi vizyonda olan ‘The Devil Wears Prada’ zirveyi kimseye kaptırmadı. Öte yandan Ezgi Mola ve Giray Altınok’lu platformun yerli orijinal filmi ‘Başka Bir Sen’ yeniden üçüncü sıraya yükseldi.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Euphoria’, yeni sezonuyla liderliğe devam etti. Film kategorisinde geçtiğimiz yıla damga vuran ‘The Substance’ zirvede yer aldı.

‘Ayaz Geceler’ yeniden hayat buldu

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Özgür Alter, yıllar önce dillere pelesenk olan ‘Ayaz Geceler’i yeniden yorumlayarak Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

İlk olarak 1990 yılında Burhan Çaçan’ın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren ‘Ayaz Geceler’, bu kez Özgür Alter’in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oldu. Sözleri ve müziği ile Kenan Erel’e ait şarkının düzenlemesini Fırat Özbaylar ve Samim Sakaryalı yapmış. Esere Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

Özlem duygusunu en çarpıcı biçimde betimleyen şarkı, Özgür Alter’in dinleyeni alıp götüren nağmeleri ve duygu yüklü yorumu ile arabesk müziği tutkunlarının yeni gözdesi olacağa benziyor.

Belçika’dan İstanbul’a sanat köprüsü

Beyoğlu’nun en güzel yapıları arasında gösterilen, Karaköy’le Beyoğlu’nu birbirine bağlayan rayların üzerinde yükselen ve ihtişamlı mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakan Metrohan, Belçika-İstanbul sanat köprüsüne ev sahipliği yapıyor.

Belçika ile İstanbul arasında kültürel bir diyalog kurarak izleyiciyi ortak bir hafıza ve miras üzerine düşünmeye davet eden ‘Belgian Art Hub: Belçika-İstanbul Sanat Köprüsü’ başlıklı sergi, Metrohan’da açıldı. Karl Talip Kara, Saar De Buysere, Aksu Günay ve Veerle De Smet’in eserlerini Jeroen Demoen küratörlüğünde bir araya getiren sergi, farklı disiplin ve yaklaşımlar üzerinden kültürlerarası etkileşimi görünür kılıyor.

İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzenlenen sergi, 20 Mayıs’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’ın birinci katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.