NOW TV’de yayınlanan ‘Halef Köklerin Çağrısı’ dizisinde ‘Yıldız’ karakteriyle izlediğimiz Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada zirvedeki yerini koruyor.

Güçlü oyunculuğu ve etkileyici performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Biran Damla Yılmaz, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Nisan ayında X’te (Twitter) kadın oyuncular arasında en fazla konuşulan isim oldu. Hakkında 570 bini aşkın paylaşım yapılan oyuncu, ilk kez listenin zirvesinde Kasım 2025’te yer almıştı. Geçen ay da liderlik koltuğuna oturan oyuncu, üst üste üçüncü; toplamda ise, dördüncü kez listenin ilk sırasına yerleşti. Canlandırdığı ‘Yıldız’ karakteriyle büyük çıkış yakalayan oyuncu, âdeta ‘Yıldız’ını parlatıyor.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncuyu sırasıyla listede Cemre Gümeli, Mahassine Merabet, Burcu Cavrar, Zeynep Atılgan, Sıla Türkoğlu, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir, Ava Yaman ve Deniz Baysal takip etti.

Mehmet Erdem’den ‘Ben Bilirim’ yorumu

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Mehmet Erdem, klasik eserleri günümüz sound’u ile yeniden yorumladığı serisine ‘Ben Bilirim’i de ekledi.

Sözleri ve müziği Barış Manço’ya ait şarkının düzenlemesi Alper Atakan imzası taşıyor. Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik işbirliğiyle yayınlanan eser, sanatçının karakteristik vokali ve modern düzenlemesiyle yeniden hayat buldu. Şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde çekilen klip, yalın görsel diliyle eserin atmosferini destekliyor.

Çalışma, geçmişin zamansız ruhunu bugünün müzik diliyle buluştururken Mehmet Erdem’in her projede bir Barış Manço eserine yer verme geleneğini de sürdürüyor.

İstanbul Sinema Ofisi, Kasımpaşa’da açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehrin sinema üretimini desteklemek; sektörün temsilcileri, akademisyenler, genç sinemacılar ve uluslararası paydaşlarla birlikte çalışmalar yapmak amacıyla kurulan İstanbul Sinema Ofisi, Kasımpaşa’da açıldı.

İstanbul Sinema Ofisi’nin açılışı kapsamında Yeşilçam’ın görsel belleğine ışık tutan Perdeden Önce: Erol Ağakay Mimeray Arşivi Sergisi de sanatseverlerle buluştu. Belgesel sinemanın büyük ustası Suha Arın’ın kıymetli arşivi de, İstanbul Sinema Ofisi çatısı altında yer alıyor. Arşivin belli kısımları, titizlikle yürütülen çalışmaların ardından ilerleyen dönemde dijital olarak erişime açılacak.

Hem bir kültür mekânı hem de operasyonel bir destek merkezi olarak da hizmet verecek ofis, İstanbul’un küresel sinema endüstrisindeki görünürlüğünü artırmak amacıyla sektör paydaşlarıyla birlikte geliştirildi.