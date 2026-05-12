Türk Edebiyatı’nın önemli eserlerinden birisi olan Suat Derviş’in ‘Fosforlu Cevriye’si, bu kez ‘Cevriye Müzikali’ adıyla sahneye taşındı.

Müzikalin prömiyeri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium’da gerçekleştirildi. 30 kişilik oyuncu ve dansçı kadrosuyla hazırlanan yapım, güçlü sosyal mesajlarıyla dikkat çekiyor. Yapımcılığını Mehmet Ali Karakuş ve Mak Film Yapım’ın üstlendiği müzikalin yönetmen koltuğunda Hakan Alkan oturuyor. Başrollerini Larissa Lara Türközer ve Ali Ersan Duru’nun paylaştığı müzikalde şarkıcı Deniz Seki de rol alarak kariyerinde ilk kez bir müzikalde oynadı. Müzikalde ayrıca Melih Çardak, Artemis Sinem Karaman, Melik Akkaya, Erman Cihan, Şerif Bozkurt, İlker Okumuş, Tenay Ergün, Cansu Sabancı, Sibel Ulutaş, Sude Duman, Nehir Tencere, Burak Yanaşık, Cihan Tangerli ve Tuğçe Kıdıkçıoğlu yer alıyor.

Beyoğlu’nun arka sokaklarında geçen bu çarpıcı hikâye; aşkı, tutkuyu, hayatta kalma mücadelesini ve kadınların sesini sahneye taşıyan güçlü bir anlatı sunuyor. Toplumu var eden kadının varlık savaşını anlatan müzikal, kadının varoluşunu yok sayanlara karşı yükselen seslere ve görmezden gelinen hayatlara dokunuyor.

Tuğba Özay’dan toplumsal bir çığlık

Sanat dünyasının çok yönlü ve üretken isimlerinden birisi olan Tuğba Özay, yeni şarkısı ‘Vallahi de Bilmiyorum’u Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Tuğba Özay’a, müziği İlkay Toktaş’a ait şarkının düzenlemesi Saffet Ulcay imzası taşıyor. Esere Erkan Nas’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Toplumsal yozlaşmaya karşı sert bir manifesto niteliği taşıyan eser, modern dünyanın karmaşasını, şiddeti, adaletsizliği ve toplumsal kaosun yarattığı zihinsel yorgunluğu merkezine alıyor.

Hiciv sanatının en çıplak haliyle kullanıldığı şarkı, sadece bir eğlence aracı olmanın ötesine geçerek, günümüz insanının içsel çatışmalarına ayna tutuyor.

Serdar Şencan’dan ironiyle örülü bir sergi

Çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden Serdar Şencan’ın ‘Renklere Özgürlük’ başlıklı kişisel sergisi, Kadıköy’deki Evrim Sanat Galerisi’nde açıldı.

Toplumsal hafızaya, politik dile ve gündelik yaşamın absürt yanlarına mizah üzerinden yaklaşan Serdar Şencan, resimlerinde ironiyi güçlü bir anlatım biçimine dönüştürüyor. Sanatçının karakteristik üslubunu oluşturan karikatürize figürler, abartılı yüz ifadeleri ve grotesk beden hareketleri; kimi zaman politikacıları kimi zaman popüler kültür ikonlarını kimi zaman da gündelik yaşamın sıradan karakterlerini sahneye taşıyor.

Sanatçının son dönem üretimlerinden oluşan özel bir seçkiyi bir araya getiren sergi, 22 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.