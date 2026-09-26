Meteoroloji'den gece saatlerinde kritik uyarı geldi.
Meteoroloji'nden gece yarısı kritik uyarı: Şiddetli fırtına geliyor
Marmara Denizi’nde hafta sonu öncesi dikkat çeken uyarı geldi. Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın hızının 75 kilometreye ulaşabileceğini duyurdu.Kaynak: ANKA
Haberi Paylaş
1 5
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına beklendiğini açıkladı.
2 5
Saatte 50 ila 75 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgârın, pazar sabahı etkisini yitireceği öngörülüyor.
3 5
Marmara Denizi için yayımlanan uyarıya göre rüzgâr, 26 Eylül Cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
4 5
Fırtınanın 27 Eylül Pazar günü saat 06.00’dan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
5 5