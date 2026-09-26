Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış...

NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış...

NASA’nın Mars’taki Perseverance aracı, Jezero Krateri’nde geçmişte sıcak yeraltı suyunun hareket ettiğine dair izler buldu. Bulgular, Kızıl Gezegen’in sanılandan daha hareketli olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Diğer
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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 1

NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’ta yeraltında sıcak su bulunduğuna işaret eden izlere rastladı.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 2

Yeni bir araştırmaya göre Mars, günümüzdeki halinden çok daha nemli ve hareketli bir gezegen olmuş olabilir. Suyun farklı şekillerde kayaların içerisinde hareket ettiği düşünülüyor.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 3

Space’in haberine göre Jezero Krateri’nde sıcak yeraltı suyu faaliyetlerinin yaşandığına ve suyun kayalarla etkileşime girdiğine dair kanıtlar tespit edildi.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 4

2023’ten bu yana bölgeyi inceleyen Perseverance keşif aracı, suyun kayalarla etkileşime girdiği en az üç farklı döneme ait izler buldu. Bunlardan birinin geçmişte yeraltında dolaşan sıcak su olduğu belirtildi.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 5

TRT Haber’in aktardığına göre Margin Unit adlı bölgede, antik bir gölün kıyısında biriken tortul kayaçların bulunması bekleniyordu. Ancak araç, derinlerde soğuyan erimiş malzemeden veya volkanik hareketlerden oluşan magmatik kayaçlar keşfetti.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 6

Suyun üç aşaması

Su aşamaları şöyle sıralanıyor:

Karbondioksit açısından zengin yeraltı sularının magmatik minerallerle reaksiyona girmesi sonucunda karbonat mineralleri oluştu.
Antik gölün etkisiyle silika içeren kayalar meydana geldi.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 7

Volkanik kayaçlar arasında sıcak suyun dolaştığını gösteren kalsiyum sülfat ve florit içeren mineral damarları oluştu.

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NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış... - Resim: 8

Bulgu, Margin Unit’in yalnızca eski bir göl kıyısından oluşmadığını, yeraltı ve yüzey sularının etkileşime girdiği karmaşık bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.

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