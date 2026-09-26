NASA’nın Perseverance keşif aracı, Mars’ta yeraltında sıcak su bulunduğuna işaret eden izlere rastladı.
NASA’dan Mars’ta dikkat çeken keşif: Kızıl Gezegen bildiğimizden çok daha farklıymış...
NASA’nın Mars’taki Perseverance aracı, Jezero Krateri’nde geçmişte sıcak yeraltı suyunun hareket ettiğine dair izler buldu. Bulgular, Kızıl Gezegen’in sanılandan daha hareketli olduğunu ortaya koydu.Kaynak: Diğer
Yeni bir araştırmaya göre Mars, günümüzdeki halinden çok daha nemli ve hareketli bir gezegen olmuş olabilir. Suyun farklı şekillerde kayaların içerisinde hareket ettiği düşünülüyor.
Space’in haberine göre Jezero Krateri’nde sıcak yeraltı suyu faaliyetlerinin yaşandığına ve suyun kayalarla etkileşime girdiğine dair kanıtlar tespit edildi.
2023’ten bu yana bölgeyi inceleyen Perseverance keşif aracı, suyun kayalarla etkileşime girdiği en az üç farklı döneme ait izler buldu. Bunlardan birinin geçmişte yeraltında dolaşan sıcak su olduğu belirtildi.
TRT Haber’in aktardığına göre Margin Unit adlı bölgede, antik bir gölün kıyısında biriken tortul kayaçların bulunması bekleniyordu. Ancak araç, derinlerde soğuyan erimiş malzemeden veya volkanik hareketlerden oluşan magmatik kayaçlar keşfetti.
Suyun üç aşaması
Su aşamaları şöyle sıralanıyor:
Karbondioksit açısından zengin yeraltı sularının magmatik minerallerle reaksiyona girmesi sonucunda karbonat mineralleri oluştu.
Antik gölün etkisiyle silika içeren kayalar meydana geldi.
Volkanik kayaçlar arasında sıcak suyun dolaştığını gösteren kalsiyum sülfat ve florit içeren mineral damarları oluştu.
Bulgu, Margin Unit’in yalnızca eski bir göl kıyısından oluşmadığını, yeraltı ve yüzey sularının etkileşime girdiği karmaşık bir merkez olduğunu ortaya koyuyor.