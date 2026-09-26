Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Ankara merkezli operasyon kapsamında Yeni Parti Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, bu sabah evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BBN Konya Haber'de Cihad Alpan'ın haberine göre; Türktaş, Ankara Narkotik ekiplerinin operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sabah evine gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan Türktaş, ifade işlemleri için Ankara'ya götürüldü.

NEJAT TÜRKTAŞ KİMDİR?

Nejat Türktaş, 1994 yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Eğitimini Necmettin Erbakan Üniversitesi İnşaat Bölümü’nde tamamladıktan sonra iş hayatına otomotiv sektöründen girerek başladı. Türktaş, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin Gençlik Kolları’nda yer alarak giriş yaptı.

Ayrıca, Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Adaylığı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli görevlerde de yer aldı. 2023 yılında CHP Ereğli İlçe Başkanlığı’na seçilen Türktaş, aynı yıl kongrede yeniden bu görevi üstlenmişti.

“Ereğli İl Olsun” kampanyasıyla yerel kamuoyunun dikkatini çeken Türktaş, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde CHP’nin Ereğli Belediyesi'ni 30 yıl aradan sonra kazanmasında da kritik bir rol üstlenmişti.

CHP'deki görevinden alınan Türktaş, YENİ Parti Konya İl Başkanı olmuştu. Evli ve iki çocuk babası olan Nejat Türktaş, iş ve siyasi yaşamında aktif bir şekilde faaliyet gösteriyor.