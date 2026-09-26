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25 Eylül Cuma günü emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, elinde "Para için değil, onurumuz için" yazılı döviz ile, emeklilere seyyanen zam eylemi sırasında yaşamına son verdi. Şekeroğlu'nun ölümü, emeklilerin geldiği "yokluk" noktasını bir kez daha gözler önüne serdi. İktidarın kemer sıkma politikasıyla birlikte zorlaşan yaşam şartları, emeklilerin geçinmesini mümkün kılmıyor.

'Geçinemiyoruz' diyen emekliler dün Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yaptı. Eylem sırasında emekli polis memuru olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Ali Şekeroğlu, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Şekeroğlu, hayatını kaybetti. Olayın ardından emekliler, protesto ve basın açıklamasını tamamlamama kararı aldı.

"TORUNUM OLDU, ONA ALTIN TAKAMADIM"

Emekli polisin intihar girişiminde bulunduğu sırada alanda bulunan bir görgü tanığı, "Emeklilerin durumu ortada. Yaşam standartlarımız her geçen gün azalıyor. Doğruluğu bilmiyorum ama eylemdeki birisi söyledi, intihar girişiminde bulunmadan önce birileri konuşurken, 'Torunum oldu, ona altın takamadım' demiş. Bu söz bile emeklinin halini, yaşadıklarını anlatmaya yetiyor" şeklinde konuştu

"ARTIK BEN BU İŞTEN VAZGEÇTİM"

Öte yandan Şekeroğlu'nun tetiği çekmeden önce cep telefonuyla kaydedilen bir görüntüde, "Artık ben bu işten vazgeçtim" dediği duyuldu.

Şekeroğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip Ahi Mesud Söğüt Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Elvanköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.