Kaynak: ANKA

Gündemi sarsan fon krizinde tutuklanan veya ifade veren fon yönetim şirketlerinin sahiplerinin lüks yaşamları sosyal medyanın gündemine oturdu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait lüks araçların, operasyondan kısa süre önce “taşıt satış bedeli” açıklamasıyla toplam 26 bin 280 TL karşılığında devredildiği ortaya çıktı.

McLaren, Mercedes-Benz, Bentley ve Rolls-Royce marka araçlara el konulurken, Audi Q8’in bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ve 1 lüks yata da el konuldu. El konulan 2 özel jet ile yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olduğu değerlendirildi.

ÖZEL SİPARİŞ ROLLS-ROYCE

Aynı soruşturma kapsamında ifade vermesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakılan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik’in adını taşıyan Rolls-Royce’a ait görüntüler sosyal medyada “fon mağdurları” etiketiyle paylaşıldı. Aracın model plakasının bulunduğu kapı eşiğinde “Specially Ordered for Enver Çevik” (Enver Çevik için özel sipariş) yazılı plaka dikkat çekti. Rolls-Royce araçlarda renk, döşeme ve iç tasarım gibi birçok unsur, alıcının tercihleri doğrultusunda kişiselleştirilebiliyor.