İktidara yakın Yeni Şafak yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in fon krizi üzerinden yaptığı siyasi uyarılar AK Parti çevrelerinde tartışma yarattı.
Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı
İktidara yakın Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in fon krizi üzerinden yaptığı siyasi uyarı AK Parti çevrelerinde tartışma yarattı. Çelik’in “siyasetin dışından bir isim” vurgusu tepki çekerken, Türkiye Basın Federasyonu’ndan da yazıya destek geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Çelik, oluşan güvensizliğin siyasetin dışından bir ismin ülkenin başına geçmesine zemin hazırlayabileceğini savundu.
Yaklaşık 500 bin yatırımcıyı etkilediği belirtilen fon krizini köşesine taşıyan Ersin Çelik, gerekli adımların atılmaması halinde yaşananların siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
Çelik, iktidara yakın kişilerin halkın birikimine zarar vermesi durumunda mağduriyetlerin giderilmesi ve piyasalardaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.
Aksi halde “çok büyük bir siyasi kırılma” yaşanabileceğini yazdı.
Türkiye’nin dış politika, diplomasi ve savunma sanayii alanlarında önemli adımlar attığını söyledi.
Çelik, içeride oluşacak güven kaybının siyasetin dışından bir ismin ülke yönetimine gelmesinin önünü açabileceğini ifade etti.
Çelik, Ukrayna’daki yolsuzlukların Volodimir Zelenski’nin cumhurbaşkanlığına giden süreci etkilediğini öne sürdü.
“Biriken öfke, siyasetçileri aşarak, sisteme duyulan güveni sarstı. Ülkemizde bugün yaşananlar da böyle bir güvensizliğin tohumu olabilir” dedi.
Çelik’in yazısının ardından AK Parti çevrelerinden çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.
Eleştirilerde Çelik’in yanı sıra Yeni Şafak ve Albayrak Medya da hedef alındı.
Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, X hesabından Çelik’in, “Memleket için ve Tayyip Erdoğan’a çekilen kumpasa karşı durduğumdan dolayı linç yemek şereftir” sözlerini aktardı.
Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise “Ersin Çelik adamdır” paylaşımında bulundu.
Genel başkanlığını Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu, Çelik’e yönelik tepkiler üzerine açıklama yayımladı.
Federasyon, ekonomik daralma ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin yaratabileceği güven kaybının tartışılmasının önemli olduğunu belirtti.
Gazetecilerin analizlerinin eleştirilebileceğini ancak eleştiri ile linç ve itiraz ile hedef gösterme arasında fark bulunduğunu vurguladı.
Çelik’in yazısının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.
Çelik, 25 Eylül 2026 tarihli yeni yazısında ise son iki günde siyasi çevrelerden ve meslektaşlarından onlarca telefon aldığını belirtti.
Kendisini tanıyan ve hata yaptığında uyaran dostlarının varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çelik, yazısını “Allah istikametten ayırmasın. Şaşırtmasın. Doğruluktan saptırmasın” sözleriyle tamamladı.