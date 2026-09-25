Yeniçağ Gazetesi
25 Eylül 2026 Cuma
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Anasayfa Gündem Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı

Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı

İktidara yakın Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik’in fon krizi üzerinden yaptığı siyasi uyarı AK Parti çevrelerinde tartışma yarattı. Çelik’in “siyasetin dışından bir isim” vurgusu tepki çekerken, Türkiye Basın Federasyonu’ndan da yazıya destek geldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 1

İktidara yakın Yeni Şafak yazarı ve Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in fon krizi üzerinden yaptığı siyasi uyarılar AK Parti çevrelerinde tartışma yarattı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 2

Çelik, oluşan güvensizliğin siyasetin dışından bir ismin ülkenin başına geçmesine zemin hazırlayabileceğini savundu.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 3

Yaklaşık 500 bin yatırımcıyı etkilediği belirtilen fon krizini köşesine taşıyan Ersin Çelik, gerekli adımların atılmaması halinde yaşananların siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 4

Çelik, iktidara yakın kişilerin halkın birikimine zarar vermesi durumunda mağduriyetlerin giderilmesi ve piyasalardaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 5

Aksi halde “çok büyük bir siyasi kırılma” yaşanabileceğini yazdı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 6

Türkiye’nin dış politika, diplomasi ve savunma sanayii alanlarında önemli adımlar attığını söyledi.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 7

Çelik, içeride oluşacak güven kaybının siyasetin dışından bir ismin ülke yönetimine gelmesinin önünü açabileceğini ifade etti.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 8

Çelik, Ukrayna’daki yolsuzlukların Volodimir Zelenski’nin cumhurbaşkanlığına giden süreci etkilediğini öne sürdü.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 9

“Biriken öfke, siyasetçileri aşarak, sisteme duyulan güveni sarstı. Ülkemizde bugün yaşananlar da böyle bir güvensizliğin tohumu olabilir” dedi.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 10

Çelik’in yazısının ardından AK Parti çevrelerinden çok sayıda kişi sosyal medyada tepki gösterdi.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 11

Eleştirilerde Çelik’in yanı sıra Yeni Şafak ve Albayrak Medya da hedef alındı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 12

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, X hesabından Çelik’in, “Memleket için ve Tayyip Erdoğan’a çekilen kumpasa karşı durduğumdan dolayı linç yemek şereftir” sözlerini aktardı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 13

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz ise “Ersin Çelik adamdır” paylaşımında bulundu.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 14

Genel başkanlığını Sinan Burhan’ın yaptığı Türkiye Basın Federasyonu, Çelik’e yönelik tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 15

Federasyon, ekonomik daralma ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin yaratabileceği güven kaybının tartışılmasının önemli olduğunu belirtti.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 16

Gazetecilerin analizlerinin eleştirilebileceğini ancak eleştiri ile linç ve itiraz ile hedef gösterme arasında fark bulunduğunu vurguladı.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 17

Çelik’in yazısının ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtildi.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 18

Çelik, 25 Eylül 2026 tarihli yeni yazısında ise son iki günde siyasi çevrelerden ve meslektaşlarından onlarca telefon aldığını belirtti.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 19

Kendisini tanıyan ve hata yaptığında uyaran dostlarının varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Yeni Şafak yazarının yazısı AK Parti'yi karıştırdı - Resim: 20

Çelik, yazısını “Allah istikametten ayırmasın. Şaşırtmasın. Doğruluktan saptırmasın” sözleriyle tamamladı.

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