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Fon krizinde yaşanan krizin yankıları sürerken AK Partili isimlerin ortaya çıkmasıyla beraber gerek siyaset gerekese ekonomi yönetimi ciddi bir sürece başlamış oldu. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin Dolmabahçe’de yapılan toplantının ardından küçük yatırımcıya erken ödeme seçeneğinin değerlendirildiğini aktardı.



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilk elden talimat verdiğini aktaran Güngör’ün yazısı şu şekilde:

''Önceki gün ekonomi bürokrasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe'de toplandı. Salı günü bir toplantı daha yapılması planlanıyor. Edindiğim bilgiye göre, Erdoğan bütün kurumlara mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için talimat verdi. Toplantıdaki ağırlıklı görüş, para piyasası fonu yatırımcıları ile fonlarda yatırımı 1 milyon TL'ye kadar olanların paralarının kısa sürede yatırılması...

Bu nasıl olabilir?

Biliyorsunuz, fon şirketlerinin Takasbank'ta tutmak zorunda olduğu belirli miktarda teminat var. Tasfiyesine karar verilen para piyasası fonlarının da portföyünde devlet tahvili, hazine bonosu, repo, ters repo gibi enstrümanlar... Şimdi yetkililer bunların hesaplamasını yapıyor. MKK/Takasbank kayıtları Tera Portföy'ün tasfiyesini yürüten İş Bankası'na, diğer fonlarınki de Ziraat Bankası'na iletilmiş durumda. Yatırımcıların payları, hesapları, gerçekleşmemiş emirleri karşılaştırılıyor.

Salı günü yol haritası daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Meselenin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesi SPK'nın asli görevidir. Eminim, yetkililer geçmişteki geç kalmışlıklarının bedelini yatırımcıya ödetmeyeceklerdir!''















Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/dilek-gungor/2026/09/27/fon-magduriyeti-nasil-cozulecek