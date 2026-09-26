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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hakkında ortaya atılan hisse senedi işlemlerine ilişkin iddiaların ardından AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Kaya'nın bir hisse senedinde gerçekleştirdiği öne sürülen işlemi gündeme getirerek, 63 milyon liralık alımın yaklaşık 1,3 milyar liralık satışla sonuçlandığını iddia etti. Emre, söz konusu işlemin kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Kaya'nın 8 Nisan'da 255 lira seviyesinden 250 bin adet hisse aldığı, bu hisseleri eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesinden sattığı öne sürülmüştü.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum.

Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim. Kamuoyuna saygıyla arz ederim.”