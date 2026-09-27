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Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi, 2025 yıl sonu verilerine dayanarak küresel ölçekte en çok savunma sanayi ihracatı gerçekleştiren ülkelerin sıralamasını açıkladı. Raporda yer alan verilere göre Türk savunma sanayisi, kaydettiği büyüme ivmesiyle küresel pazarda ilk kez bu seviyeye ulaştı.

ZİRVEDE ABD VAR, ALMANYA VE GÜNEY KORE YÜKSELİŞTE

Açıklanan rapora göre ABD, 44 milyar 603 milyon dolarlık ihracat hacmiyle küresel pazarın zirvesindeki yerini korudu. ABD’yi 15 milyar dolarla Rusya ve yaklaşık 8,9 milyar dolarla Almanya takip etti. Analizde genel olarak ilk 10 sırada yer alan ülkelerin güçlü sonuçlar sergilediği belirtilirken; Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin sergilediği yükselen grafiğe dikkat çekildi.

TÜRKİYE İLK KEZ BU SEVİYEYE ULAŞTI

2025 yıl sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık askeri ihracat gerçekleştiren Türkiye, dünya genelinde 8'inci sıraya yerleşti. Raporda, bu sonucun Türkiye'nin küresel savunma sanayi sıralamasında ulaştığı en yüksek konum olduğu vurgulandı. Türkiye bu performansıyla İspanya ve Çin gibi üretici ülkeleri geride bıraktı.

KÜRESEL SAVUNMA SANAYİ İHRACATINDA İLK 10 ÜLKE:

1. ABD: 44,603 milyar dolar

2. Rusya: 15,000 milyar dolar

3. Almanya: 8,903 milyar dolar

4. Güney Kore: 8,779 milyar dolar

5. Fransa: 8,630 milyar dolar

6. İsrail: 5,995 milyar dolar

7. İtalya: 5,225 milyar dolar

8. Türkiye: 4,230 milyar dolar

9. İspanya: 3,476 milyar dolar

10. Çin: 2,970 milyar dolar

